大寮、林園議員初選白熱化 陳其邁拍片挺張耀中接棒

高雄市長陳其邁近日親自錄製推薦影片，公開向地方鄉親拜託，在初選民調中「唯一支持張耀中」，為選情投下關鍵變數。（張耀中提供）

民進黨高雄市議員初選預計3月起進入民調關鍵期，大寮、林園選區選情升溫。高雄市長陳其邁近日親自錄製推薦影片，公開向地方鄉親拜託，在初選民調中「唯一支持張耀中」，為選情投下關鍵變數。

陳其邁在影片中指出，張耀中過去8年於市府團隊服務，擔任其隨行秘」祕書期間，長時間投入市政運作與第一線行程，「上山下海、從中央到地方都歷練過」，對市政體系與基層需求並不陌生。他形容，張耀中是一名認真、肯做事的年輕戰將，具備實務經驗，也有執行力。

廣告 廣告

陳其邁強調，大寮、林園正值轉型與建設關鍵期，需要年輕、有體力、有衝勁的新世代投入公共事務，替地方持續打拚。他並直言「肯定陳其邁，牽成張耀中」，在民調關鍵時刻，鄭重向鄉親請託，若接到民調電話，市議員一席務必「唯一支持張耀中」。

對於市長親自站台力挺，張耀中表示，這不僅是一份支持，更是一份責任的託付。7年來在市長身邊學習，讓他深刻體會市政不能只停留在口號，而是必須落實在服務與建設上。

張耀中也向大寮、林園鄉親誠懇請託，初選民調期間若接到電話，希望大家以行動支持願意做事的年輕世代，讓他有機會把市政經驗帶進議會，為地方發聲、為未來爭取更多建設。

【看原文連結】