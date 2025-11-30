大寮、林園車位不足 市府擬增設

高雄市大寮區與林園區所登記小客車輛數約5萬餘輛，鄉親反映停車位不足，有人建議可開放和春技術學院中庄校區供停車使用。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區與林園區所登記小客車輛數約5萬輛，與公有停車場容納量有明顯落差，地方反映停車位不足，市議員黃天煌建議25米以上道路可規畫停車格，也有人提及，目前閒置的和春技術學院中庄校區可開放。交通局表示，已盤點現有當地公有及路邊停車現況，兼顧交通安全與車流下，研議是否增畫路邊停車格，至於地方建議開放和春技術學院中庄校區，將再洽接管單位評估可行性。

根據統計，截至今年10月底，大寮區現有登記小客車就多達3萬5071輛，機車也有9萬8800輛，但公有停車場僅有1場、民營15場，可容納大型車約191輛，1040輛小型車及機車464輛；林園區有1萬8470輛小客車、5萬5345輛機車，公有停車場僅有2場、民營6場，可容納大型車約379輛，1040輛小型車及機車29輛，地方反映停車空間不足。

廣告 廣告

黃天煌建議交通局尋覓合適地點設置停車場，或是於光明路、鳳林路等25米以上道路規畫停車格；其中，像是大寮區中庄里人口最多，也有人認為，和春技術學院中庄校區目前閒置，可開放停放並由相關單位管理，減少隨意停車亂象。

交通局表示，已盤點現有當地公有停車場停車及路邊停車現況；對於25公尺以上道路如光明路、省道等，將分別與里長、議員會勘，兼顧交通安全與車流，再研議是否增畫路邊停車格。

另外，高雄市從民國94年起推動學校課餘開放停車，已輔導21所學校提供約1800餘格小型車位，有關地方建議開放和春技術學院中庄校區，將再洽接管單位評估可行性，持續滾動檢討大寮、林園地區整體停車供需。