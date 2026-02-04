大寶哥愛心團隊歲末送暖 夜訪弱勢送年禮 力挺人安寒士吃飽30

農曆新年將至，歲末寒意未退，立春將臨，人安基金會2月2日（一）起，於全台各地平安站同步展開「寒士吃飽30」送禮行動，預計發送7000份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意。



當天晚間8點，大寶哥愛心團隊與人安基金會台中平安站蔡站長，一同來到台中市區地下道夜訪送禮，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士。黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。(見圖)

參與人安街頭送禮行動，大寶哥坦言內心感觸良多，63歲的阿謀，曾經經商卻因失敗流落街頭。離婚後，與兩個孩子已有二十多年未見，思念深藏心底，卻始終沒有勇氣再走到孩子面前。街頭的日子很苦，他把孤單與牽掛，一起藏進歲月裡。另一位寒士則因身心症住院治療，即使躺在病房中，他仍反覆念著今年「寒士吃飽30」的年禮紅包是否能領到。這份牽掛，經由旌旗教會蔣主任轉達，讓人深受感動——原來，一份年禮，對他而言不只是物資，更是一種被記得、被在乎的證明。因此，我們決定將這份關懷親自送進醫院，把年禮紅包親送到他手中，讓他知道：即使此刻身在病房，他依然沒有被社會遺忘。



每一位街頭寒士背後，藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。



人安基金會常年服務全台在地貧苦弱勢，提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務，讓關懷如細水長流，成為生活中的依靠。「寒士吃飽30」仍有五成待捐助，需社會各方同心，續募集防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每位1400元(年禮及紅包)，邀您一起幫助身處困境的人，迎向屬於自己的春天。愛心專線：(04)2223-0570，劃撥帳號：22542515（戶名：人安基金會）。線上捐款：https://homeless.org.tw/donate_project/project/10/302