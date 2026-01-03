大專住宿補貼續推 軍人子女加碼至7千

記者黃朝琴／臺北報導

政府於民國113年2月起補貼大專學生校內住宿，一般生為每學期新臺幣5000元，教育部日前宣布，今年2月起，現役軍人子女補貼增加至7000元，申請方式由各校訂定。

教育部指出，為了減輕大專學生的經濟負擔和落實居住正義，行政院透過「大專校院學生校內住宿補貼計畫」，一般生每學期補貼5000元，弱勢生（低收入戶、中低收入戶）則是7000元。

教育部說明，今年2月起，配合行政院的敬軍優惠措施，現役軍人子女的校內住宿補貼，金額也提高到7000元。以臺灣大學為例，最便宜的宿舍每學期7900元，一般生扣除補助後，僅需繳交差額2900元。

教育部提到，上述補貼一般學生不須向學校申請，由校方自動扣減住宿費。如果是弱勢身分或軍人子女，則須提供證明文件供學校查核。

大專生如果在校外租屋，則可申請內政部的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，補貼金額視所在地區而定，弱勢身分另有加碼，約每個月2000到8000元不等。

教育部宣布，大專學生校內住宿補貼，軍人子女從今年2月起增至7千元。（記者黃朝琴攝）