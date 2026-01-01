大專公部門寒假工讀 1/8現場報名

寒假想打工？市府開出十八個大專院校工讀生職缺，除可認識市政還可累積職場經驗。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

寒假想打工嗎？市府舉辦「一一五年大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，提供二十七個工讀名額，協助青年學生提早累積職場經驗、實地了解市政工作並培養正確職場觀念。

研考會表示，市府重視青年職涯發展並持續推動青年公共參與，一一三年起，首度統籌整合各局處，開放非暑期工讀職缺，逐步建構青年接觸市政、累積職場能力的重要管道，只要設籍台南市且就讀國內各大專院校及研究所在學學生，或非台南市籍，但在台南各公私立大專院校及研究所讀書者，都可報名。

廣告 廣告

此次職缺由秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局等開出，工作內容涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，適合青年透過工讀，了解市政運作並獲取生活補助。

採現場報名、現場審件方式，八日上午於永華市政中心十樓東側小禮堂，工讀時間從十二日至二月十日，薪資為二九五００元。報名簡章可至https://lurl.cc/7EF7T7下載。