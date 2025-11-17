大專劍道錦標賽 好手齊聚大葉大學





由運動部指導、中華民國大專院校體育總會主辦、大葉大學觀光休閒學系承辦的「中華民國大專校院114學年度劍道錦標賽」，11月15日至16日於大葉大學體育館登場。本屆賽事吸引全國三十多所大專校院、眾多劍道好手齊聚一堂，角逐最高榮譽。

大葉大學觀光休閒學系助理教授洪文仲表示，大葉大學持續支持推動各項體育活動，鼓勵學生參與多元活動，全方位發展。大專劍道錦標賽是全國劍道選手技術交流的重要舞台，更是展現劍道「以禮修身、以劍育心」精神的文化盛會，競賽項目包含團體得分賽、團體過關賽及個人賽三大項。

大專劍道錦標賽 大專劍道好手齊聚大葉大學

洪文仲助理教授指出，透過比賽，除了強化學生體能，提升運動技術，也能增進校際間的友誼與交流，激勵更多青年學子投入劍道運動，學習劍道的禮儀與精神，並體會團隊合作的重要。

