大專女壘聯賽 暨大勇奪六連霸寫下傳奇
114學年度大專女子壘球聯賽冠亞軍決賽，12日於國立暨南國際大學壘球場展開巔峰對決。地主隊暨南國際大學憑藉第三局的5分大進帳奠定勝基，最終以6比5擊敗強敵台灣體育運動大學，成功將冠軍獎盃留在校園，並達成傲人的六連霸紀錄。
本場比賽雙方互有攻防，戰況僵持。比賽的轉折點發生在第三局，暨大展現強大的火力與抗壓性，單局灌進5分大局，成功拉開比分差距。儘管台體大在後續局數不屈不撓，一路緊追並打出極具威脅的進攻內容，展現運動員精神，但暨大最終仍靠著穩健的防守，以1分之差守住勝利。
在個人獎項部分，暨大王牌投手柯夏愛表現極為亮眼，不僅在關鍵時刻成功壓制對方打線，更憑藉穩定發揮，一人獨得「最佳投手獎」及「最有價值球員（MVP）」兩項大獎，成為本屆賽事最受矚目的球員。此外，今年打擊獎前三名都由暨大包辦，分別為陳妤軒、馬蕎恩、陳喜晏，全壘打獎則由暨大葉貴萍以12支獲選。
暨大校長武東星表示：「能在大專女壘賽場上完成六連霸，是非常不容易的成就。這不僅代表球員平時訓練的紮實，更展現了暨大女壘隊在壓力之下依然能保持團結與韌性。學校將持續支持體育發展，為國家培育更多優秀的壘球人才。」
作為台灣女壘國手的搖籃，暨大女壘隊成員長年入選國家代表隊。武東星校長強調，學校不只追求聯賽成績，更致力於球員的學業與職業規劃，讓選手能無後顧之憂地在場上拚搏。透過國際賽事的洗禮與高品質的校內對抗，暨大正不斷輸出具備國際競技水平的選手，為台灣在亞洲運動會乃至未來的奧運賽場上，儲備厚實的競爭力。
蟬聯六屆冠軍後，暨大並不以此自滿。未來將計畫結合產官學資源，利用校內標準場地舉辦更多基層教練講習與青少年夏令營，將「六連霸」的成功經驗輻射至全國，進一步推廣壘球運動的普及化，讓壘球成為暨大最閃亮的體育名片。
