大專新生註冊率公布！10校達100% 6校不滿6成「唯一公立墊底」

本學年度大專院校新生註冊率公布，6所學校未達6成「淹水線」，真理大學為其中唯一一所私立大學。（資料照）

全台大專院校最新新生註冊率出爐，今年共有10校的註冊率來到100%，其中有3所為宗教學校；另一方面，註冊率不滿6成「淹水線」的有6所學校，其中唯一一所公立學校、也是全國註冊率最低的學校為台東專科學校，今年的新生註冊率只有31.75%。

據報，教育部「大專校院校務資訊公開平台」今公布本學年度的大專院校新生註冊率，比例達100%的學校包括：清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學、中信金融管理學院、明志科技大學、一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院，後3者為宗教研修學院。

常見的「台清交成」4校中只有台大未達100%，但也有99.32%，緊追在後的公立大學分別還有體育大學97.98%、宜蘭大學97.54%、政治大學97.45%、彰化師範大學97.30%，最低則是金門大學80.87%；公立技專除了台科100%以外，台北科技大學99.14%居次，前五名還有台南護理專科學校97.62%、雲林科技大學95.18%、台北護理健康大學92.67%。

私立大學部分，只有中信金融管理學院一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院是100%，而後續前幾名也是常見的熱門私立大學，諸如中原大學98.66%、世新大學97.74%、靜宜大學97.47%、元智大學97.08%、淡江大學96.35%、輔仁大學95.86%；私立技專除了明志科大的100%，在95%以上的則有致理科技大學99.61%、長庚科技大學99.31%、崇右影藝科技大學96.26%、亞東科技大學95.97%。

6校新生註冊率不滿6成 唯一公立學校墊底

過往常用新生註冊率6成門檻，作為私校退場的警戒線或淹水線，今年有6所學校未達6成，其中沒有公立大學，私立大學只有1所，為真理大學，新生註冊率為59.41%。

另外5所未達6成皆為技職專科學校，依序分別為台鋼科技大學（原高苑科大）58.88%、敏惠醫護管理專科學校53.47%、南亞技術學院50.51%、育英醫護管理專科學校50.41%，前4所皆為私立學校，敬陪末座的則是唯一一所公立學校，台東專科學校以31.75%在全國大專中墊底。

