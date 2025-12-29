大專新生註冊率6校低於6成 台東專科3成1最低

（中央社記者許秩維台北29日電）教育部今天公布114學年大專新生註冊率，6校低於6成（113學年有9校），台東專科學校（31.75%）最低，也是唯一低於6成的公校，一般大學和技專有7校註冊率100%。

根據「大專校院校務資訊公開平台」的最新統計，114學年全校新生註冊率低於6成者並無公立大學，低於6成的公立技專僅有台東專科學校（31.75%）。

私立學校部分，新生註冊率低於6成的私立大學為真理大學（59.41%）；低於6成的私立技專，包含台鋼科技大學（58.88%）、敏惠醫護管理專科學校（53.47%）、南亞技術學院（50.51%）、育英醫護管理專科學校 （50.41%）等4校。

廣告 廣告

至於新生註冊率100%的大專校院，包含清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學、中信金融管理學院、一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智佛教學院、明志科技大學等10校；如不計入宗教學校，共有7校新生註冊率100%。

註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，曾是「專案輔導學校」的指標之一，媒體以往報導私校退場議題時，常以註冊率6成作為「警戒線」或「淹水線」；但教育部近年已修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是專輔學校的指標。（編輯：吳素柔）1141229