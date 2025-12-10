大專校院境外學生輔導績優學校與人員 教育部表揚

114年度境外學生輔導工作資深人員

114年度境外學生輔導工作績優人員

114年度境外學生輔導工作績優學校

教育部今天(10日)辦理「114年全國大學校院國際事務主管交流會議」，並於會中表揚今年大專校院境外學生輔導工作4所績優學校、12位績優人員及12位資深人員，由教育部國際及兩岸教育司李毓娟司長頒獎感謝及嘉勉獲獎學校及人員對於境外生輔導工作的辛勞及貢獻。

教育部表示，今年報名境外學生輔導工作績優獎的學校及人員十分踴躍，經邀請專家學者共同審查，甄選出國立中山大學、義守大學、國立成功大學及靜宜大學等4校為境外學生輔導工作績優學校。

績優人員獎由醒吾科技大學馮潔儀、國立臺灣師範大學楊巧玲、國立臺灣科技大學林薇樺、健行科技大學彭雅琪、國立臺灣大學張育銘、高雄醫學大學王繼國、國立高雄餐旅大學林宥芳、國立屏東科技大學黃進德、東海大學劉宜芳、國立中山大學張心玲、義守大學成楚琪、淡江大學王友嫈共12人獲獎。

資深人員由國立臺北藝術大學陳依卿、銘傳大學黎國清、中華大學黃婕、南開科技大學文淑盈、國立高雄大學孫葆烈、國立臺灣大學黃以萱、國立臺灣大學繆恩鳳、國立屏東科技大學田育茹、致理科技大學朱昱遉、義守大學阮秋芳、義守大學林建良、靜宜大學黃致榮等12位獲選，獲選者連續擔任輔導工作滿10年甚至25年以上，對於境外生輔導工作抱持熱忱並貢獻卓著，為校內其他同仁榜樣。

教育部表示，獲選績優學校的輔導工作事蹟以國立中山大學為例，近年僑外生人數呈成長趨勢，校內設有全方位境外生諮詢服務平臺及雙語校園推動辦公室，讓境外生從申請入學、就學到畢業就業，都可容易地找到協助窗口。

獲選績優人員為東海大學劉宜芳，於校內推動設置穆斯林禱告室、規劃境外新生線上服務平臺，優化境外生輔導機制，提供學生就學期間的支持與協助。