大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫 成果發表

慈濟大學大學團隊靜態布展

成果觀摩交流會大合照

國立空中大學團隊靜態布展

教育部今（19）日於國家圖書館國際會議廳舉辦「113學年度甄選大專校院研發原住民族家庭教育方案計畫」成果觀摩交流會，由國立空中大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立暨南國際大學、慈濟大學、實踐大學等6校共7組團隊展現方案執行成果，並邀請各縣市家庭教育中心及原住民族家庭服務中心的工作人員出席觀摩。113學年度獲補助的7組團隊共辦理125場次活動，服務原住民族地區的家長及兒少逾3,200人次。

廣告 廣告

教育部表示，像是國立空中大學聚焦「文化認同」、「情緒支持」與「科技素養」三大教育面向，設計四大教學主軸，共辦理9場活動，涵蓋子職課程四單元、成果發表一場、親職講座兩場、親子活動兩場，服務桃園市復興區長興國小與義聖國小的家長與學童。執行歷程展現空大團隊與學校師長協力合作，從課程設計至活動推動皆具高度協調性，部落文化顧問亦參與素材提供與文化建議，使課程內容貼近在地生活脈絡，深化教育現場的文化參與。

國立屏東大學教育心理及輔導學系規劃「家人溝通與衝突解決」、「性別探索」、「社會情緒學習」等主題設計兒童團體方案，藉由親子闖關與手作活動透過遊戲互動與交流，傳遞家庭教育知識，藉此雙方皆獲得學習。原住民族教育研究中心結合達悟族（Tao）文化，運用分組帶領STEAM活動的方式，讓親子家庭於活動中共學共玩，活動後家長再參與增能講座分享親子教育。另外，親子共學活動更擴及南迴四鄉家庭功能偏弱的家庭，讓部落的家長能在繁忙之餘，擁有一個沒有經濟負擔與孩子長時間共處、緊密連結的外宿生活經驗。

國立屏東科技大學共規劃九大主題活動，透過花環頭飾製作、大手牽小手及「語」你相遇等活動，家長與孩子在共同完成任務的過程中增進溝通與合作能力，並藉由文化體驗課程如Cinavu料理、排灣族歌謠學習及童玩互動，讓幼兒及家長重新認識到部落文化的價值，提升孩子對自身文化的了解及自豪感，部落長者的參與，也促進跨世代間的交流，加強社區文化凝聚。

國立暨南國際大學透過團體研習的方式，深入了解部落家庭的文化及社會變遷、挑戰與養成，並將服務對象聚焦於原住民族學童。同時由團隊成員引導原住民族學童們體驗大學生活，邀請原住民族學童一起進行以球會友。並以「情緒探索」為主題，藉由社會情緒學習中的「自我覺察」項度，設計多元豐富的活動。

慈濟大學辦理家庭教育假日學校及部落行動親子教室，透過不同的活動內容，讓孩子接觸多元課程，發展出獨特的潛力。另為了增進學童於科技教育的認識，帶領孩子們參與台積電科技教育志工隊的科技教育課程，體驗學習AI、認識大數據與AI循跡小車，增加孩子科技學習的機會與經驗。

實踐大學以培養學童生活自理能力、增進自我認同為核心，進而促進家人互動與關係。依據不同場域及對象，規劃課後活動、兒少闖關、青年團體家長團體等多樣模式。活動內容涵蓋烹飪、手作、科學實驗、童玩體驗等多元策略，寓教於樂，提升學童生活自理能力和自我認同。此外，針對過往具成效的活動，加以延伸與創新，如「卡度之聲」廣播劇，結合家長和學童的關注議題，融入學童錄音訪問，培養表達與化對生活議題的理解。