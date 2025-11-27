大專校院績優暨資深優良校安人員 教育部頒獎肯定

教育部學務特教司吳林輝司長與獲奬資深優良校安人員合影

教育部學務特教司吳林輝司長致詞

教育部學務特教司吳林輝司長與獲奬績優校安人員合影

頒獎典禮大合照

教育部為了肯定全國大專校院校安人員積極投身校園安全工作，於今（27）日在嘉義縣辦理「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮。目前全國大專校院計有近千名校安人員，本次共有34名績優校安人員進入決選名單，從中選出17名績優人員接受表揚，另為鼓勵久任，本次也頒獎予15名服務年資超過15年的資深優良校安人員。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝於致詞時表示，因應教官離退，校安人員逐漸取代軍訓教官成為校園安全防護的主要力量，工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域。教育部期望未來能有更多優秀人才加入校安人員的大家庭，共同為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。

廣告 廣告

德明財經科技大學黃力服務18年，擔任校安中心主任暨生輔組長，於96年10月任職校安人員迄今，校安工作經驗豐富，熟悉校內事務，任何緊急突發事件均能當機立斷有效處理。曾獲教育部友善校園優秀學務人員獎、傑出學輔主管獎及任滿7、12及15年資深續任生輔組長獎，帶領學校校安團隊持續成長，深獲佳評及長官信任。

國立臺南大學劉碧鈴服務近10年，長年投入學生輔導及校園安全維護，工作認真負責。曾獲教育部友善校園南區傑出學務人員獎、自校行政業務績優暨創新人員獎及年度考績績優人員。此外，在校安工作本務外，擔任「南大親善大使團」指導老師，連續五年帶領學校親善大使參與國慶大典禮賓人員接待工作，鼓勵學生積極參與校外服務，其表現深獲肯定。

南臺科技大學關長順服務逾5年，主責「防制學生藥物濫用」業務，帶領學生志工深入中小學推動反毒教育，實踐「大手牽小手、學生服務學生」之精神，並連續8年榮獲教育部「防制學生藥物濫用」績優大專校院殊榮。陪伴多位高關懷學生及處理校內緊急事件等，充份發揮校安人員專業能力並為「校園零毒品」目標而持續努力。

馬偕醫學大學葉瀚陽服務10年，協助多起校內重大校安事件及各項評鑑與研討會，展現高度責任感及危機處理能力。主辦之交通安全業務評鑑甲等、擔任校安訪視委員，並榮獲校內績優人員殊榮。十年來堅守崗位，積極投入校安工作，深感校安工作不是一個人的戰鬥，是整個校安體系的合作與相互扶持，在學校支持下，校安工作邁向制度化與專業化，堅定自己定位與責任。

國立彰化師範大學黃永助服務13年，主責「交通安全」及「防制學生藥物濫用」工作，協助處理多起校安緊急事件，任內獲得中區友善校園獎傑出學務人員獎、獲學校績優約用人員評選特優獎、連續三年獲教育部評選為防制學生藥物濫用績優學校等殊榮，並擔任「防制學生藥物濫用」服務學習模式志工培訓講師，以及自主辦理「機智拒毒生活—校園巡迴特展」，投入防制學生藥物濫用工作不遺餘力。

弘光科技大學王璿綸服務13年，主辦多項全校性學生事務，秉持主動服務精神，協助學生解決問題，以確保全校師生安全為座右銘。以賃居服務、交通安全及品格教育為工作核心，榮獲教育部及其他中央機關共計6項獎項肯定。帶領團隊參加競賽，榮獲自主管理品質精進成果發表暨競賽活動第1名及第3名佳績，協助校內凝聚員工智慧與自我啟發，並利用品管思考模式及改善手法來解決工作中所遇到的各類問題。