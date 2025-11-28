大專校院績優暨資深優良校安員 頒獎

頒獎典禮大合照。（圖：教育部提供）

教育部為肯定全國大專校院校安人員積極投身校園安全工作，在嘉義縣辦理「大專校院績優暨資深優良校安人員」頒獎典禮。目前全國大專校院計有近千名校安人員，共有三十四名績優校安人員進入決選名單，從中選出十七名績優人員接受表揚，另為鼓勵久任，此次也頒獎予十五名服務年資超過十五年的資深優良校安人員。

教育部學生事務及特殊教育司吳林輝司長於致詞時表示，因應教官離退，校安人員逐漸取代軍訓教官成為校園安全防護的主要力量，工作範圍從防毒守護至夜間執值，涵蓋校園生活最重要的領域。教育部期望未來能有更多優秀人才加入校安人員的大家庭，共同為學生安全的學習環境而努力，讓校園守護更加溫暖。

例如，國立臺南大學劉碧鈴服務近十年，長年投入學生輔導及校園安全維護，工作認真負責。曾獲教育部友善校園南區傑出學務人員獎、自校行政業務績優暨創新人員獎及年度考績績優人員。此外，在校安工作本務外，擔任「南大親善大使團」指導老師，連續五年帶領學校親善大使參與國慶大典禮賓人員接待工作，鼓勵學生積極參與校外服務，其表現深獲肯定。

南臺科技大學關長順服務逾五年，主責「防制學生藥物濫用」業務，帶領學生志工深入中小學推動反毒教育，實踐「大手牽小手、學生服務學生」之精神，並連續八年榮獲教育部「防制學生藥物濫用」績優大專校院殊榮。陪伴多位高關懷學生及處理校內緊急事件等，充份發揮校安人員專業能力並為「校園零毒品」之目標而持續努力。

馬偕醫學大學葉瀚陽服務十年，協助多起校內重大校安事件及各項評鑑與研討會，展現高度責任感及危機處理能力。主辦之交通安全業務評鑑甲等、擔任校安訪視委員，並榮獲校內績優人員殊榮。十年來堅守崗位，積極投入校安工作，深感校安工作不是一個人的戰鬥，是整個校安體系的合作與相互扶持，在學校支持下，校安工作邁向制度化與專業化，堅定自己定位與責任。