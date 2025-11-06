大專校院資訊應用服務創新競賽登場 中原大學連續8年蟬聯冠軍

由數位發展部、教育部及中華民國資訊管理學會共同主辦的「第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」於今(2025)年盛大舉行，吸引151所大專校院、1964隊、逾9000位師生熱烈參與，參賽規模再創新高。中原大學表現亮眼，勇奪三項第一名、一項第二名及多項佳作與特別獎，更締造連續八年蟬聯冠軍的「八連霸」紀錄，展現卓越的創新與研發實力。

中原電子系以「看見牙位與病徵（OralEye）」獲得「產學合作組三」及「產業創新AI組」雙料第一，展現智慧牙科影像分析系統的創新實力。圖：中原大學提供

中原大學提到，在本屆競賽中，該校學生展現強大的AI應用與研發能量。由電子工程系老師陳世綸指導的資管系學生以「智慧牙周病AI輔助系統」榮獲「產學合作組一」第一名，達成八連霸佳績。陳世綸同時帶領團隊以「看見牙位與病徵（OralEye）」勇奪「產學合作組三」及「產業創新AI組」雙料第一，另一項作品「智能植牙與炎症守護（AI-DentPath）」亦榮獲「產學合作組二」第二名。

廣告 廣告

中原電子系研發「智能植牙與炎症守護（AI-DentPath）」榮獲「產學合作組二」第二名，展現AI於智慧牙科臨床應用的成果。圖：中原大學提供

中原大學表示，中原獲獎專題皆以人工智慧為核心，聚焦牙科臨床應用與創新解決方案。其中，資管系學生梁晉豪、于凱薰、盧品諭開發的「智慧牙科AI輔助系統」結合AI與自動化技術，可即時進行X光影像分析與病灶標註，整合診斷與治療流程，顯著提升臨床決策效率；同時導入大語言模型打造智慧諮詢介面，促進醫病溝通，實現智慧化、人本化的牙科服務。

中原大學提及，電子系研發的「OralEye」與「AI-DentPath」兩項系統則融合深度學習與影像辨識技術，強化牙科臨床診斷的精準度與效率。其中，「OralEye」具備低成本與高精度優勢，兼具臨床與偏鄉醫療可行性；「AI-DentPath」則專注於植牙規劃，可自動生成最佳植牙路徑、精準定位植體螺紋並量化炎症程度。兩項成果皆與桃園長庚紀念醫院合作完成臨床驗證，展現AI於牙科診斷與治療輔助的實際價值。陳世綸老師指出，研究成果充分體現學術創新與臨床應用的跨域整合價值。

電子系學生談到，參賽歷程讓他們深刻體會牙科AI開發的核心在於「從影像中找出關鍵特徵」，並在不斷試驗中克服技術挑戰。團隊在開發創新架構DAFNet與設計TPD Loss的過程中雖歷經困難，但模型準確率顯著提升的成果令人振奮。他們特別感謝教授陳世綸及榮譽校友學長林原進的專業指導，使團隊能專注研究並成功將創意化為具體成果。

廣告 廣告

此外，中原大學表示，資管系老師李國誠指導團隊開發「Flowin’-數位行動心流助理」，結合AI與穿戴裝置協助壓力管理與專注提升；老師廖秀莉團隊研發「醫心機We力-機場醫療通報系統」，以Flutter與SQLite打造離線可用、雙語介面的智慧醫療流程；智慧運算與量子資訊學院老師胡筱薇團隊則以AI結合探測器提升廢棄玩具回收效率，展現中原大學以智慧科技實踐永續發展的亮點成果。

主辦單位表示，本屆競賽以「鏈結產業需求、驅動創新應用」為主題，涵蓋AI、資安、智慧健康、ESG等多元領域，是全台規模最大、影響力最廣的資訊服務創新平台。期盼藉由產學合作與技術交流，推動數位科技落實產業與生活，為社會注入持續的創新動能。

中原大學強調，學校能長期在專業教育與創新實作上保持領先，關鍵在於落實「學用合一」與「全人教育」的辦學理念。課程設計緊扣產業趨勢，積極融入AI、永續與淨零等議題，培養學生運用科技解決問題、回饋社會的能力。未來，中原大學將持續深化AI跨域研究與應用，結合產業發展與社會責任，打造兼具創新、實用與永續的智慧研發生態系，以科技實踐教育使命。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

八德國中美感教育扎根生活 打造校園藝術新風氣

八德分局召訓83名替代役備役役男 強化治安與防災支援能量