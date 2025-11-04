大專模擬交易競賽世新稱霸 財金系3隊學生大放異彩

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

世新大學財務金融學系學生團隊再創佳績！在11月3日公布的臺灣期貨交易所主辦「114年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」結果中，世新大學成為全國唯一一所囊括前五名三個名次的學校，展現卓越實力，穩居全國金融教育的領航地位。競賽吸引全臺48所大專院校286支隊伍、1,029位學生參賽，歷經六個月激烈角逐，世新財金系的「世目以待」、「割韭菜小分隊」與「期開得勝」分別奪下第二名、第四名及第五名，成績令人驚嘆。

廣告 廣告

世新財金系「世目以待」榮獲大專院校模擬交易競賽第二名。（圖／世新大學提供）

在競賽中期階段，「世目以待」與「期開得勝」已展現出亮眼表現，並獲得期貨交易所的特別介紹及戰況分析。「世目以待」在複賽中以1489%的累積報酬率展現穩健操作與靈活策略，而「期開得勝」則以1104.8%的優異表現備受矚目。最終，他們與「割韭菜小分隊」成功突破重圍，驚喜佔據前五強。三支隊伍的卓越表現，充分展現了世新財金系學生在市場分析、交易策略及風險管理上的專業能力。

世新財金系「割韭菜小分隊」榮獲大專院校模擬交易競賽第四名。（圖／世新大學提供）

本次三支隊伍均由世新大學財金系教授陳芬英指導，她專精於財務工程、保險精算、ESG（環境、社會、治理）、綠色金融、固定收益證券分析、長壽風險與退休金規劃及風險管理等領域。陳芬英表示，學生能在競賽中脫穎而出，除了課堂上扎實的理論基礎，更歸功於他們在模擬交易中的靈活應變與策略實踐，這些能力正是財金系長期強調產學結合的成果。

世新財金系「期開得勝」榮獲大專院校模擬交易競賽第五名。（圖／世新大學提供）

世新財金系的卓越表現不僅在競賽成績上展現無遺，更在國際級平台上大放異彩。本周末（11月7日至9日），世新財金系師生團隊將連續第三年受邀參加「2025台北國際金融博覽會」，成為現場上百家國內外金融機構中唯一設攤的大專院校。屆時，世新財金系將展示此次大專院校模擬交易競賽中的操作策略與創新研究成果，包括金融科技應用與模擬交易實務，並藉此推廣該系結合AI與大數據技術的跨領域教學特色，進一步彰顯世新財金系的教育實力與創新能力。

世新大學財金系運用虛擬交易平台，讓學生即時掌握市場動態，累積寶貴的投資實務經驗。（圖／世新大學提供）

世新大學管理學院憑藉卓越的辦學特色與優秀師資，積極深化產學合作，為學生創造與業界接軌的機會。近期，管理學院與校友、顧德控股集團總裁顧奎民攜手推動「世新火相傳」計畫，開創金融教育新契機，成為連結學生與金融產業的重要橋樑。同時，世新財金系透過模擬交易競賽、產學合作及國際資源，培育具實務與創新能力的金融人才，在模擬交易競賽中的亮眼成績及台北國際金融博覽會的參與，再次凸顯其在金融教育領域的領導地位與影響力。

世新大學與顧德控股集團攜手推動「世新火相傳」計畫，開創金融教育新契機。（圖／世新大學提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學福建校友會成立 廈門見證跨越時代情誼

山口大學攜創意「歌牌」訪世新大學 日本傳統遊戲碰撞台灣特色

世新大學公廣系再創佳績！學生團隊奪新北校園廣告人評審特別獎

