大專生壓力報告！大學生心理壓力逐年升高 僅20%求助





【NOW健康 編輯部／整理報導】現代許多年輕學生已習慣「有事就問AI」，最新調查發現，嘗試使用AI工具來調節情緒的學生比例逐年增加。然而，專家提醒，AI工具中的資訊往往真假難辨，若過度依賴，可能帶來情緒困擾等負面影響。建議學生在使用AI時應保持警覺，並在遇到困擾時，應主動尋求專業協助。



大專生壓力報告出爐！97% 認同支持方案 但實際「求助比例僅20%」



中華民國諮商心理師公會全國聯合會（諮商全聯會）結合「社會情緒學習（SEL）」議題，在今年4至9月針對2558名全國大專學生進行壓力調查，其中女性占70.3%，今天正式公布「114年大專學生壓力調查研究報告」。

調查發現，學業壓力、人際關係與未來不確定感增加，大學生心理壓力逐年升高。97%學生認同心理健康支持方案，但實際求助比例僅20%，認知與行動間存在差異。



值得重視的是，仍有5%大學生社會情緒能力較弱，對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力上遇到困難，諮商全聯會呼籲，校園仍需加強針對高風險族群的心理支持與輔導措施。



AI逐步介入心理健康！專家籲善用AI工具 提醒需與現實核對防範負面影響



大多數學生仍偏好傳統面對面的心理諮商，部分學生嘗試使用AI工具來調節情緒、抒解壓力，代表新興科技正逐步介入心理健康領域。諮商全聯會常務理事胡延薇建議，應提升心理諮商資源可及性與擴展服務範圍，注意AI工具負面影響，並透過宣導減少心理諮商污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。



台灣諮商心理學會副理事長、中山醫學大學心理系副教授王郁茗表示，如果學生在使用AI後，透過諮詢，得到覺察跟內省，並與身邊有意義的他人溝通分享，與現實核對，就是有用的工具；反之，則只是成為AI訓練素材。



此外，大四學生在面對壓力時，展現出較佳的心理韌性，將壓力視為自我成長的契機，而非僅僅是負擔。四成大學生社會情緒能力佳，雖傾向低估自身能力，但具備高度的自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待。這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。



「社會情緒學習」主要在幫助學生自我覺察 接納負面情緒並轉化成正向力量



「學生們應該善待自己，正向面對壓力。」國北教大心理諮商系教授陳柏霖表示，壓力不是敵人，怎麼面對才是關鍵，如果以成長心態面對壓力，培養自我關懷，壓力就不會只是焦慮的來源，善待自己才能更堅強面對世界。



教育部學務特教司副司長許嘉倩指出，台灣很多學生表現很好，卻不快樂，而「社會情緒學習」（SEL）就是教學生怎麼自我覺察，接納負面情緒，並轉化成正向力量。為此，教育部已核定1億多元經費，在135所學校共同推動此項計畫，希望促進學生心理健康成長。



