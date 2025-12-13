大專籃球聯賽 邱群琋轟72分 創單場得分紀錄

UBA女子組賽程持續，中信學院大四前鋒邱群琋13日狂轟72分、18籃板，改寫公開一級不分男、女的單場得分紀錄。（大專體總提供／中央社）

本報綜合報導

大專籃球聯賽（UBA）單場得分后之爭，短短2天就3度易主，13日中午李恩芯以單場56分改寫邱群琋在前天所創的55分紀錄後，邱群琋在下午中信學院與台北大學之戰單場再狂轟72分，再度搶回單場得分紀錄頭銜，也創下UBA公開一級不分男、女單場得分紀錄。

畢業於高中籃球聯賽（HBL）傳統強權永仁高中的邱群琋，上季改披中信學院戰袍，可惜未能帶領球隊打進4強。不過邱群琋本季在預賽階段手感火燙，尤其前天面對清華大學，單場飆進10記三分球、灌進55分，締造UBA與超級籃球聯賽（SBL）切割後公開一級不分男、女的新紀錄。

沒想到紀錄維持不到24小時，文化大學後衛李恩芯面對輔仁大學砍進56分，成為新科紀錄保持人。受到刺激的邱群琋迎戰台北大學徹底解放，總計52投30中，包含5記三分球，飆進全場最高72分，外帶18籃板、6抄截，再度搶回單場得分紀錄頭銜。

邱群琋賽後表示，看到李恩芯打破紀錄後內心滿在意的，畢竟自認這個紀錄應該不是這麼輕鬆被突破，因此起初給自己設定60分目標。不過也擔心越想要越達不到，所以她告訴自己從防守、籃板做起，一步步來不要急，腳步踩好再投籃。

今天中信學院對戰輔大、文化對上台科大，兩人間得分后競爭也成為觀戰焦點。