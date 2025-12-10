大專院校創新競賽正修科大資管系表現亮眼 自動撿羽毛機奪資訊應用組第一名

正修科大資訊管理系再創佳績！由數位發展部、教育部及中華民國資訊管理學會共同主辦的「二○二五第三十屆大專校院資訊應用服務創新競賽」中，資管系智慧創客中心團隊創新作品「AI自動撿羽毛球機」勇奪資訊應用組第一名，展現該系在人工智慧創新應用領域的研發能量與教育成果。(見圖)

正修科大今(十)日說明，在眾多優秀隊伍中，該校資管系碩士班學生陳柏翔以「AI自動撿羽毛球機」脫穎而出奪下資訊應用組第一名，該項作品結合AI影像辨識、物件追蹤、測距感測器與自主導航控制技術，能即時偵測球場上的羽毛球，自動前往撿拾並回收至指定位置，具備避障、定位與效率化作業能力，成功解決球場人工撿球耗時與不便問題。

指導教授李春雄表示，這次作品最具特色的亮點，就是「創新」與「實用性」，羽球運動普及，但尚未有人開發真正能自動撿羽毛球的機器，因此從需求面到創意面，該作品都具備高度價值。

李春雄指出，作品成功關鍵並不僅止於AI辨識技術，而是「AI與機構整合的完整性」；就算AI再強，如果機構無法真正撿起羽毛球，那也無法達成目的。學生在機構設計上花費大量心力，包括如何避免球被壓壞、如何溫和收取、如何讓羽毛球自動排列成同方向，這些都是極具難度的技術突破。

陳柏翔同學提到，這次作品的靈感源自他自身對羽球運動的喜愛，長期練球的他深刻感受到「撿球耗時且不便」的問題，因此萌生開發自動撿球機器人的想法，他希望能在練習結束時，有一台機器能自動蒐集散落在場上的羽毛球，甚至能在訓練過程中協助收球，提高練習效率。

該競賽在國立臺灣大學舉行，吸引一百五十一所大專校院、一千九百六十四支隊伍、九千七百八十一人報名參與，創下歷年規模新高，最終共有四百一十四組國內外菁英團隊成功晉級決賽，角逐一百七十五個獎項，競爭相當激烈。