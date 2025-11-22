大專院校收緊實習政策 留學生嘆：每學期都在冒險
在聯邦政府嚴管F-1國際學生實習授權（CPT、OPT）背景下，加州多間提供CPT的大學，近期陸續收緊政策。原本部分院校為學生便利，CPT一次核准，可使用一年，如今改為「一學期一續」，並要求學生每學期重新提交課程註冊、雇主聘書與工作內容說明，以求更嚴謹的符合學生暨交換訪客計畫（SEVP）要求。這變動讓許多依賴CPT工作的留學生顯著不安。
根據多間加州大專院校11月中旬向學生發布的公告，自2026年春季起，CPT將依學期核准，主要原因包括政治環境變動、學校作為「學期制（semester-based institution）」需要讓實習授權與其一致。
校方強調，此舉並非收緊，而是回到符合聯邦架構的管理方式，但不少學生仍感政策調整壓力。住在南加州、目前持CPT於本地工作的陳姓學生說：「現在工作難找，特別是需要簽證贊助的更難。同事都不敢離職，最近大家都在講抓很嚴。」
近年多間Day-1 CPT（入學第一天可辦理CPT）學校，捲入聯邦調查。根據英國廣播公司（BBC）報導，包括Tri-Valley University及Farmington案件，使Day-1 CPT成為聯邦監管的長期焦點。2024年後，移民暨海關執法局（ICE）及國土安全部（DHS）對CPT與OPT的課程連結性、雇主監督方式、訓練內容一致性進行更細緻檢查，使得全美多所院校不得不主動調整策略。多位移民律師指出，學校不願再冒風險，紛紛縮短CPT授權期間、增加文件要求，已成普遍趨勢。
實習授權的收緊，並非只發生在CPT上。自去年起，美國移民局對STEM OPT學生進行的無預警實地查核顯著增加，官員會到雇主辦公室要求出示I-983訓練計畫書、薪資證明、工時紀錄，以及主管（supervisor）是否按計畫提供訓練。部分學生甚至回報，官員到住家詢問就業狀態，使OPT身分者面臨高度壓力。
產業環境的不穩定，也是留學生緊張的來源之一。科技業自2023年以來裁員潮持續延燒，包括Amazon、Meta、Google等大型企業，皆多次調整人力，使CPT、OPT與H-1B身分者倍感壓力。一名在Amazon工作的學生透露，公司幾乎每季都有裁員公告，他「天天刷門禁卡，看看是不是還生效，怕無預警被開除」。另一位曾持Day-1 CPT並於Amazon任職的學生表示，在如此高壓與不確定性環境下，他選擇離開職場與朋友自行創業，「覺得留在大公司，反而更不穩定。」
除求職困難，簽證與綠卡途徑也遭遇挑戰。多名受訪學生反映，辦理綠卡過程中的勞工證審查（PERM）明顯變慢，登報程序與審核結果都較以往更不可預測，補件也增多。有學生提到：「PERM現在不好過，登報那一關常卡住。」在企業普遍縮編情況下，雇主也擔心合規責任、裁員後的審查風險，而不願輕易提供H-1B或綠卡申請支持，使留學生更難取得長期留美機會。
在政策收緊、監管升級與就業市場疲弱的多重因素交織下，許多留學生形容「每學期都像重新開始」。陳姓學生說：「現在留美真的越來越難，每一個環節都變得更麻煩。」另一學生也提到，政治不確定性，讓大家不敢輕舉妄動，「川普整天說要取消這個、要卡那個，本來就很不穩定，現在更不敢換工作。」
