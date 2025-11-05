大導演王家衛翻車？《繁花》助理曝光1小時毀滅性錄音檔

香港著名導演王家衛。(粘耿豪攝)

香港著名導演王家衛憑藉《重慶森林》、《花樣年華》等多部經典港片，在業內擁有不可撼動的地位。近日，一段他與編劇秦雯的私下對話錄音曝光，兩人大肆評論《繁花》演員，稱女星唐嫣「很裝」，甚至討論女星金靖的身材，外界認為含有黃腔，音檔一出，立即在網上引發熱議。

王家衛錄音檔曝光的起因，是參與《繁花》劇本創作的編劇助理古二（本名程駿年）出面爆料，為了捍衛自己的署名權。古二自稱在劇組負責商戰主線設計與資料調研，卻僅以「前期責任編輯」署名，月薪僅3000至6000元人民幣。

古二患有漸凍症，長期高壓工作加重病情，維權無果後，他在小紅書曝光了七段錄音，總時長超過一小時，內容涵蓋劇組會議記錄與工作交流，並非純私人閒聊，旨在揭露影視行業中普遍存在的勞動壓榨、署名權侵占及資源分配不公現象。

錄音內容涉及王家衛與秦雯對多位演員的私人評價，與公開場合稱讚形成強烈反差。錄音中，王家衛形容女星唐嫣：「告訴你唐Y呢，是個很裝的人，所以第一你先不要讓她先到，你要老師先到。」對女星金靖的評論更具爭議，王家衛說：「那我一定要搞金J」，秦雯接話：「不行我沒那個胸」，另一人又說：「裝兩個胸有什麼難的啦？」對話被廣泛解讀為含性暗示的低俗玩笑。

此外，陳道明被稱「極品中的極品，陰陽同體」，秦雯吐槽其擅改劇本卻記不住長臺詞；92歲老戲骨游本昌則因頻繁發朋友圈，被評「不是省油的燈」。此外，秦雯也在錄音中提到將《流金歲月》中劉詩詩飾演角色的經典台詞「她成功我不嫉妒，她失敗我支持」錯誤分配給倪妮。劉詩詩發現後主動溝通，但秦雯以「劇本已定稿」回應，並稱「找過一次被我懟回去了」，倪妮則被暗示不必主動爭取資源。

對此，《繁花》劇組發聲明否認古二編劇身份，指出其僅參與前期資料收集與創作，譴責偷錄、剪輯及公開私人對話的行為，稱此舉嚴重侵犯隱私，違反職業道德，並啟動法律維權程序。事件核心人物王家衛至今保持沉默，未對指控或爭議作出任何公開回應。古二帳號亦被封鎖，事件真相仍撲朔迷離，引發外界持續關注。

