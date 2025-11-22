大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY
讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。
這學期的「大小學伴線上教學」，每周一至周四上課，至今約一個多月，大小學伴逐漸熟悉，首次見面，慈大團隊特別安排防災與食農教育，結合手作課程，帶領學生製作「自製濾水器」與「種子紙」，除了讓學生學習在災害情境中維持生活的方式，也透過手作，拉進彼此的距離。
慈濟大學副校長兼師培中心主任何縕琪表示，學校自112學年度起推動大小學伴線上教學，依合作學校的學生需求，開設不同課程，涵蓋各科補強、社會情緒學習、AI等，參與的大學生也來自五大學院17個系所。藉由面對面互動，有助增進彼此感情，也讓後續線上課程更順利。
其他人也在看
慈濟啟動跨宗教和平之旅 奉上「無量義經」心燈予教宗
為促進國際間宗教交流與互動，慈濟基金會於2025年11月進行跨宗教和平...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康
馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有...大愛電視 ・ 19 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 21 小時前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 20 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 22 小時前
娜麓灣樂舞劇團年度新作 走入建和部落文化記憶
（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）娜麓灣樂舞劇團推出全新原創樂舞作品，以卑南族建和部落「神鹿與少女」傳說為靈感，結合傳統歌謠、現代表演與部落集體記憶，今天在台灣原住民族文化園區盛大登場。中央社 ・ 21 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 20 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 21 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 20 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 22 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 1 天前
澎湖親子遊田間 採青菜、體驗石磨豆花、製作蔬果造型氣球
澎湖縣政府農漁局今（22）日在湖西鄉南寮風車農場舉辦的親子田間體驗活動，甫開放報名就出現秒殺，參加民眾不僅享受親手採收農作物青江菜的樂趣，還體驗傳統石磨豆花和製作趣味蔬果造型氣球！看到大家臉上洋溢著笑容，共享美好的田園時光，真是太棒了！為推廣樂活農耕，鼓勵大家親近大自然，澎湖縣政府農漁局在湖西鄉南寮自由時報 ・ 21 小時前
建國科大60歲！校友捐款逾200萬 傑出企業主回娘家祝壽
彰化建國科技大學創校60周年，今日舉辦校慶，學校準備了大蛋糕，由校長江金山等人一起切蛋糕祝賀學校60歲生日快樂，許多校友特別回娘家為學校慶生，有校友就指出，學校人才輩出，臥虎藏龍，許多傑出校友已是企業主，他們捐款、認購畫作等，以實際行動挹注學校的長遠發展，總金額逾200萬元，展現對學校的向心力。中時新聞網 ・ 22 小時前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」苗栗縣副縣長邱俐俐說：「AI教室啟動，象徵著智慧教育新的里程碑，每一台工作站都是探索與實作的起點，每一段程式碼都是創新及跨領域思 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
竹縣警威力路檢 竊嫌藏毒唾液快篩揪出毒駕
竹縣橫山分局芎林分駐所員警於21日深夜執行巡邏勤務時，在芎林鄉三民路與竹22線發現一名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警上前攔查。過程中，於曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。「唾液毒品快篩檢測」經測試，呈現嗎啡和安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款告發，移送新竹地檢署偵辦。新竹縣警察局長林建隆表示，宣示執法決心，21、22日連續2日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置 7處路檢組與 32處守望組，動員 134名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。※【台灣好新聞】提醒您： 少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(08台灣好新聞 ・ 21 小時前
成大與附屬南工攜企業簽署MOU 工業4.0智控中心揭牌
記者汪惠松／永康報導 成功大學與附屬成大南工攜手自動化領域領導企業—歐姆龍（ＯＭＲＯ…中華日報 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前