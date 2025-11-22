大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY

大小學伴一起手作

讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。

這學期的「大小學伴線上教學」，每周一至周四上課，至今約一個多月，大小學伴逐漸熟悉，首次見面，慈大團隊特別安排防災與食農教育，結合手作課程，帶領學生製作「自製濾水器」與「種子紙」，除了讓學生學習在災害情境中維持生活的方式，也透過手作，拉進彼此的距離。



慈濟大學副校長兼師培中心主任何縕琪表示，學校自112學年度起推動大小學伴線上教學，依合作學校的學生需求，開設不同課程，涵蓋各科補強、社會情緒學習、AI等，參與的大學生也來自五大學院17個系所。藉由面對面互動，有助增進彼此感情，也讓後續線上課程更順利。

