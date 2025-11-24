大小學伴線上教學計畫 實體授課相見歡

數位學習越來越夯，也拉近城鄉距離，慈濟大學推動「大小學伴、線上教學計畫」，最近舉辦這個學一第一次面對面交流，來自花蓮偏鄉的國中、國小學生，終於見到慈大的學伴大哥哥、或是大姊姊。

「手搖一搖 搖平均一點。」

再生手抄紙慢慢成形，再輕輕點綴種子。「櫻桃蘿蔔，來個菠菜的。」

不只飽含手作的心意，還能再放入土裡種植、食用。豐濱國中 何劉同學：「我覺得最特別的就是，可以把他當作信 寫信，然後我之後想要寫信，把那個種子紙變成信件，寫給我的大學伴。」

慈濟大學大小學伴線上教學計劃，這學期首次相見歡，跳出螢幕面對面交流。慈濟大學護理學系碩士班學生 林妍秀：「從一開始 想要給予他們，很多的學習內容 ，然後到最後就是以陪伴為主，就是關心他們的日常生活，然後 關心他們在學校的生活，會發現他們比較願意傾訴。」

慈濟大學副校長兼師培中心主任 何縕琪：「這是我們第三年的計畫，很開心豐濱國中是，全校的學生一起來，這個計畫主要是透過，在一個禮拜有兩次，由我們的大學生，他們利用晚上的時間，大概一個半小時 ，在線上陪伴我們偏鄉的學生。」

從線上到實體見面，大小學伴由課內學習，延伸到教室外的體驗，也增進彼此的情誼。

