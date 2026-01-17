大小朋友引頸期盼！「超人力霸王」提燈何時發？陳其邁給答案

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今（2026）年以日本知名IP「超人力霸王」為題，期盼透過其正義、守護城市的意象，向全台灣在城市與鄉間各個角落，默默付出、守護民眾生活的無名超人致上最高敬意。針對「元宵提燈」發放的時間，高雄市長陳其邁今（17）日透露，請大家拭目以待，目前規劃大概在2月來發。





今日下午2時20分，陳其邁在民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、高雄市政府觀傳局長高閔琳、市議員林智鴻、邱俊憲、黃文志、立委邱議瑩與許智傑等人的陪同下，前往內門野森動物學校/內門觀光休閒園區，出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」，並接受媒體聯訪。

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

記者提問，「冬日遊樂園」今年的IP為何，小提燈也會一起串聯嗎？對此，陳其邁回應，今年選擇「超人力霸王」可愛公仔當成主題，是因為去（2025）年花蓮光復發生堰塞湖事件，也有非常多鏟子超人守護家園，而超人其實不必披披風，也不用會飛天遁地，只要當有困難挫折時能挺身而出，「捍衛我們的家園，就是大家的超人」。

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

陳其邁透露，今年剛好是「超人力霸王」推出的60週年，因此在跟日方在洽談時，對方也了解高雄為何要選擇這個IP，覺得非常感動，隨後雙方開始進行各項活動規劃；而在冬日遊樂園內，除了大家熟悉的愛河灣外，也有光影展演，更有各式各樣的超人出現在城市各個角落，歡迎大小朋友一定要來高雄。

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

他喊話，飯店要趕快訂，不要說市長沒提醒大家，因為高雄辦活動有一個原則，就是不講武德，所以敬請大家期待，「2月7日到3月1日在高雄愛河灣等你喔！」

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

針對一元小紅包、小提燈的具體發放時間，陳其邁說，一元小紅包還是延續去年的做法，直接在學校、下個禮拜開始發放，主題也是「超人力霸王」；而小提燈的部分，請大家拭目以待，原則上會選在開學之後、大概2月再來發放，大概落在元宵節前，這讓阿公、阿嬤就比較輕鬆一點，不用排隊領，但一般市民就會配合「冬日遊樂園」的活動來發。

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

陳其邁出席「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」。（圖／高市府提供）

「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」今日登場。（圖／高市府提供）

「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」今日登場。（圖／高市府提供）

「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」今日登場。（圖／高市府提供）

「野森動物學校－內門觀光休閒園區試營運記者會」今日登場。（圖／高市府提供）





