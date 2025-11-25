大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地

聯結車為了閃車，衝撞化學槽車後又失控衝到對向車道，導致四車連撞，造成4人受傷。（圖／TVBS）

國1南向高科路段，發生嚴重車禍，有聯結車為了閃車，衝撞化學槽車後又失控衝到對向車道，導致四車連撞，造成4人受傷，一度造成國道南北向封閉，車流回堵約一公里，就有駕駛原本回家30分鐘的車程，硬是開了3小時才到家。

這起連環車禍發生於25日上午10點10分，地點在國道1號南向343公里高科路段。當時46歲的徐姓聯結車駕駛行駛在中線車道，為了閃避不明車輛，先撞擊在外側載運有毒液體二氯乙烷的化學車後，整輛車隨即失控撞及內側護欄，並橫越北向車道。北向的董姓駕駛為了閃避，擦撞外側護欄後車輛翻覆，另一輛由徐姓駕駛的車輛則撞上外側護欄，總共造成四人受傷。

事故現場一片混亂，多輛車輛嚴重受損，其中一輛白色自小客車整輛翻覆90度，還有傷者嘴角滲血癱坐在地。救護車迅速抵達現場進行救援，岡山分隊小隊長邱銘棋表示，本起事故共計4人受傷，所幸現場傷者意識都清楚，均無生命危險，現場於13點15分排除恢復交通。

這起車禍導致國道北向內側及中線車道，以及南向的內線車道一度封閉，使該路段一度成為大型停車場。駕駛李秋萍表示，她平常只需開30分鐘的車程，因為這起事故整整開了3小時才到家，她的父母真的是睡一覺起來還在原地，從10點10分上車，一直到下午1點才回到家。

事故造成車輛回堵約一公里，許多駕駛剛上國道就碰到車禍現場，被迫原地停留2個多小時，直到下午1點15分才恢復通車。雖然事故嚴重，但值得慶幸的是，所有駕駛都沒有生命危險，而且載運的有毒液體二氯乙烷也沒有洩漏，可說是不幸中的大幸。

