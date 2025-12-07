「大就是美」川普與建築師意見不合 將主導白宮宴會廳建案

川普總統8月與首席建築師麥可里在白宫屋頂上檢視建建築規模。(美聯社)

川普今年二度執政後後便按照他奢華的審美標準，我行我素地任意改造白宮，不但把橢圓形辦公室打點得金碧輝煌，更大興土木拆除東廂改建為豪華宴會廳。多位知情人士透露，川普因不斷想擴大宴會廳規模，與負責興建計畫的首席建築師麥可里(James McCrery II)數次發生爭執。現在麥可里乾脆不再過問宴會廳的日常進度，一切由川普親自操刀。

華盛頓郵報和紐約時報報導，麥可里親自到白宮向川普陳述理念，強調其設計將與現有的白宮風格保持一致後，川普於7月13日聘請麥可里負責建造，18天後白宮便宣布了改建計畫。整過過程並未經過傳統的招標程序，知情人士透露川普親自挑選了每家承包商、處理合約細節。

知情人士稱川普覺得「大就是美」，因此與麥可里意見分歧。麥可里建議川普保持收斂，因為他擔心建物面積若擴大到9萬平方呎，可能會使5.5萬平方呎的白宮主體相形見絀，喧賓奪主之勢便違反了建築設計中的普遍原則。

麥可里在提交初步設計時，未預料到川普腦內的設想還在不斷擴大。麥可里最初設計一個與東廂相連的500人座宴會廳，後來川普要增加到650座，接下來又加到999座，之後又想要到1350座。儘管川普在7月向公眾保證新宴會廳不會影響現有建築，但他實際上已批准拆除東廂的計畫，以便建造一個可容納數千人的超級宴會廳。

多位匿名政府官員承認，川普有時會過度干預宴會廳項目，頻繁召開會議討論其設計和材料，橢圓形辦公室裡常常擺放宴會廳的模型。

兩位知情人士透露，麥可里一直不願公開批評川普的想法，而是私底下在川普要求修改計畫時努力勸阻。知情人士稱，有著房地產背景的川普對自己的專業知識感到自豪，常在橢圓形辦公室會議上多次深入探討宴會廳的種種細節。

兩位知情人士向紐約時報透露，最近幾周麥可里已不再參與該計畫的日常運作，但仍以顧問身分參與設計，依然為川普效力而感到驕傲。

