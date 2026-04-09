大尺度韓劇《權慾之巔 Climax》首播炸裂！「假面夫妻檔」朱智勛X河智苑相愛相殺！Nana、吳正世、車珠英集結揭娛樂圈、財閥界、政壇黑暗面！

【文/少女心文室】《權慾之巔 Climax》為3月最新開播新劇，該劇是一部結合政治、財閥、娛樂圈的暗黑權鬥劇，主打「全員野心、互相利用」的高張力故事。並由一票演技：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演，本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記！

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《權慾之巔 Climax》河智苑、朱智勛海報

1.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：「假面夫妻」朱智勛X河智苑相愛相殺！為權力結盟，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事！

《權慾之巔 Climax》由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！劇情以韓國政治圈、財閥界與娛樂圈為背景，描述出生寒微的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），與害怕跌落谷底的頂級女明星秋尚雅（河智苑 飾）結婚，故事核心圍繞這對「假面夫妻」表面是成功婚姻，實際上是為了權力結盟。這對懷抱無限野心的夫妻為了登上各自的人生巔峰，展開不惜互相踐踏的激烈生存故事。

《權慾之巔 Climax》車珠英、河智苑、朱智勛、Nana、吳正世海報

2.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：草根出身檢察官朱智勛，為爬上頂端與頂級女明星河智苑結婚！

43歲朱智勛近幾年一連串新作不斷，包括接連出演《支配物種》、《照明商店》、《愛在獨木橋》等作品展現百變樣貌，先前朱智勛主演Netflix夯作《外傷重症中心》飾演火爆神醫「白江赫」誕生人生角色，拿下第61屆百想藝術大獎「視帝」寶座！緊接著朱智勛今年以最新作《權慾之巔 Climax》回歸，飾演「方泰燮」出生貧寒家庭，好不容易成為檢察官...進入檢察廳才發現，這是一個沒有錢與權就根本進不了的骯髒之地，為了爬到更高處，他與頂級明星秋尚雅「結」成合作夥伴，並在婚後一躍成爲明星檢察官踏入政壇，成為所屬政黨大選候選人，朱智勛將演繹一名有著強烈野心的人物！

《權慾之巔 Climax》朱智勛劇照

3.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：頂級女明星河智苑，為何與朱智勛結婚？隱藏眾多秘密，十年前的「殺人事件」再度浮出水面....

47歲河智苑出道以來演出不少夯劇，包括《峇里島的日子》、《黃真伊》、《秘密花園》、《奇皇后》、《醫療船》、《巧克力》等夯作，上部作品是2022年主演的《謝幕：樹立而死》，這次可以說是睽違4年回歸，讓不少劇迷相當想念女神！河智苑將在最新作《權慾之巔 Climax》飾演「秋尚雅」曾是TOP級的頂級女演員，在演藝事業攀上巔峰之際，突然宣布與草根出身的檢察官方泰燮結婚，秋尚雅婚後被大眾逐漸視為過氣明星，她最害怕的是那個變得落魄的自己，雖然背後流言四起，但兩人之間有著比愛情更強烈、更頑固的慾望，隨著秋尚雅接連演出作品票房失利，以及十年前的「殺人事件」再次受到世人的關注，她的地位開始動搖...

《權慾之巔 Climax》河智苑劇照

4.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：NANA成為朱智勛情報員，是打開潘朵拉盒子的關鍵人物，角色充滿謎團與反轉

34歲NANA(林珍娜)現實中為After School女團成員出身，過去主演過《Kill It》、《出師表》、《Oh！珠仁君》、《天外謎蹤》、《假面女郎》等作展現百變樣貌！NANA在最新作《權慾之巔 Climax》飾演「黃靜媛」為臥底在方泰燮身邊的情報員，母親去世那天她的人生也隨之一變，被指控謀殺父親而被起訴，當時遇見了時任負責檢察官的方泰燮。出獄後過著卑微的生活，直到與方泰燮重逢，方泰燮看中她過人的腦力與行動力，提議成為他的情報員，黃靜媛是打開潘朵拉盒子的關鍵人物，角色充滿謎團與反轉，是否會介入朱智勛與河智苑的夫妻之間的關係令人好奇！

《權慾之巔 Climax》Nana劇照

5.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：車珠英變身財閥界菁英貴婦，掌握上流社會人脈、擅長操控局勢，詮釋財閥界高層醜陋面貌！

35歲車珠英出演過《奶酪陷阱》、《雲畫的月光》、《愛我的間諜》、《Again My Life》等劇，一直到2022年演出火爆夯劇《黑暗榮耀》空姐「崔惠程」一角正式爆紅，緊接著陸續出演《神聖的偶像》、《真的出現了！》、《元敬》等作品，而車珠英在最新作《權慾之巔 Climax》飾演「李亮美」，為WR集團會長第二任夫人，WR飯店與娛樂的社長，她腳踏韓國的權力階層與娛樂界，掌握上流社會人脈、擅長操控局勢，沒想到一場始料未及的事件突然爆發，令她所造就的一切岌岌可危，她的存在動搖方泰燮與秋尚雅夫婦的權力者地位，眾人將上演財閥界政治界的權力鬥爭！車珠英在劇中展現強勢模樣令人驚豔，詮釋財閥界高層醜陋面貌！

《權慾之巔 Climax》車珠英劇照

6.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：財閥家長子吳正世，為趕走覬覦WR繼承人位置的車珠英，聯手目標一致的朱智勛！

在眾多夯劇都飾演「綠葉配角」的吳正世，先前曾出演《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》、《惡鬼》、《Sweet Home 2》、《死期將至》、《苦盡柑來遇見你》等作展現百變樣貌！而吳正世在最新作《權慾之巔 Climax》飾演「權鍾旭」為WR財閥集團長子，性格陰險、心機深沉，看似天生血統不凡的菁英，但一開口便露了底，六年前，父親因酒店事業與李亮美再婚，為趕走覬覦WR繼承人位置的她，為爭奪繼承權不擇手段，權鍾旭與目標一致的方泰燮聯手，權鍾旭與李亮美將展開繼承權之爭，兩派人馬將大打出手！

《權慾之巔 Climax》吳正世劇照

7.韓劇《權慾之巔 Climax》線上看：全員惡人設定！劇情揭開娛樂界、財閥界、政治界黑暗面！首播就影射娛樂圈潛規則...

《權慾之巔 Climax》劇情相當破格大尺度，一部戲就揭開娛樂界、財閥界、政治界黑暗面！可以說是全員惡人設定，每個人都為了自己的野心與慾望蒙蔽了雙眼，拼命地往上爬，劇情為三大勢力交錯：政壇、財閥、娛樂圈，出身貧寒的檢察官，為了往上爬，主動踏入權力核心，與頂級女明星結婚，打造「完美權力夫妻」形象，兩人婚姻其實是一場交易，各自隱藏真正目的，劇情走向高密度反轉：每個角色都有秘密，上演野心夫妻對決：相愛相殺的關係是最大看點！而首播劇情甚至直接拍出，財閥界高層為政治圈高層「進貢」娛樂圈新人，可以說是影射娛樂圈的黑暗面與潛規則，女主角秋尚雅就曾被施壓陪酒陪睡，成為她一輩子的陰影，不忍再看到旗下新人慘遭毒手，而這個關鍵事件也為該劇揭開序幕！

《權慾之巔 Climax》車珠英劇照

以上就是《權慾之巔 Climax》劇情演員介紹，劇情節奏相當緊湊精彩，在台由friDay影音獨家播出，每週一、二晚間更新新集數！

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