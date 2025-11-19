大局為先！鄭麗文烙重話 凡惡意破壞「藍白合」將祭黨紀處分

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日會談，雙方聚焦討論在野陣營聯合治理、地方選舉策略與競合機制等議題。鄭麗文在會中強調，同志必須保持正確心態，為了大局應尊重公開、公平的競爭方式；若有人惡意破壞「藍白合」，將依各黨黨紀處分。

鄭麗文表示，黨內若有人惡意破壞「藍白合」，將依黨紀處分。（圖／國民黨文傳會）

隨著2026縣市長選戰投票倒數1年，外界關注國、眾兩黨是否延續國會「藍白合」模式，將合作推向百里侯戰場。然而，選戰牽涉資源分配、候選人整合等議題，雙邊要如何找到共識也是對黨魁智慧的考驗。對此，鄭麗文表示，若兩黨都有優秀人選，勢必要透過機制產生社會上高度認同的最強人選，相信未來民調是不可或缺的工具。

針對媒體詢問，若黨內有人破壞藍白合作，兩黨是否有相關處分。鄭麗文說，兩黨都應有自己的相關黨章與紀律規定，這就回到各黨家規，怎樣的言行是違反自己政黨的規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文進一步指出，非要祭出黨紀的情況，例如惡意破壞，或是願賭不服輸，自己不是最佳候選人可是又要參選到底。期盼大家持有正確態度及心理建設，共同為了大局全力以赴，接受公平公開遊戲規則的結果，過程極盡所有溝通與努力，讓可能的誤會摩擦以及矛盾衝突降到最低，甚至不存在，當然希望過程一切順利圓滿，但必要時將依據各黨家規處理。

