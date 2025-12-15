大屠殺倖存者護妻中彈亡！澳洲槍擊死者曝

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘瘋狂掃射，目前已造成16人死亡與40人受傷，當局定調為針對猶太社群的恐怖攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日爆發槍擊案，槍手持槍對海灘瘋狂掃射，目前已造成16人死亡與40人受傷，當局以定調為恐怖攻擊。年齡最小的死者是10歲女童瑪蒂達（Matilda），多名死者是猶太社群成員，包括一名87歲的大屠殺倖存者，為保護妻子中彈身亡。

綜合CNN、BBC等外媒報導，澳洲邦迪海灘14日發生的槍擊案，造成16人死亡，包括50歲的槍手遭警方當場擊斃。新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）表示，罹難者年齡在 10 歲至 87 歲之間。官方尚未公布其餘遇難者的身份，不過親友正在悼念逝者。

廣告 廣告

年齡最小的罹難者是10歲的女童瑪蒂達（Matilda），當時他與父母、妹妹和朋友在海灘享受節日，瑪蒂達在槍擊中受傷，緊急送醫搶救仍不治身亡。她的老師古德休（Irina Goodhew）形容瑪蒂達是「聰明、開朗且充滿活力的孩子」。古德休為瑪蒂達的母親發起募款活動時表示，年幼的生命驟然終止，但她的身影將長留人們心中。瑪蒂達的阿姨也在社群媒體證實死訊，坦言家族遭逢巨大悲劇，不知道該如何承受如此沉重的哀痛。瑪蒂達就讀的學校也發聲明表示，對她的離世深感悲痛，並向家屬、親友及所有受影響者致上誠摯慰問，校園社群將共同悼念及緬懷與她共度的時光。

▲十歲女童瑪蒂達（Matilda）在澳洲雪梨邦迪海灘的槍擊案中身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFoundMe）

猶太組織 Chabad表示，87歲的死者亞歷克斯・克萊特曼（Alex Kleytman）是烏克蘭人，與妻子拉麗莎・克萊特曼（Larisa Kleytman）皆為大屠殺的倖存者。他幼年經歷納粹大屠殺，在西伯利艱難求生，後來與妻子一起從烏克蘭移民至澳洲，兩人結婚57年，育有兩名子女及11名孫輩。

拉麗莎難過回憶說，槍擊案發生時，「我們正站著，突然傳來『砰砰』聲響，克萊曼本來在她身後，但他突然決定靠近我，我認為他是為了撐起身體保護我，頭部後方才會中彈。他的遺體還在那裡，而我就坐在旁邊，不知道自己該怎麼辦。」

▲大屠殺倖存者亞歷克斯（左）因肉身保護妻子拉麗莎（右）而中彈身亡。（圖／翻攝JewishCareAnnualReport_2022-23）

27歲的法籍足球員艾卡揚（Dan Elkayam）也不幸罹難，他生前效力於雪梨南部洛克代爾（Rockdale）伊林登（Ilinden）足球俱樂部。俱樂部發布聲明，「得知我們超級聯賽一級隊球員艾卡揚，成為這場駭人、悲劇且毫無意義事件的受害者，我們感到極度震驚和悲傷。我們會想念他，願他安息，回憶長存。」

猶太宗教人士列維坦拉比（Rabbi Yaakov Levitan）以及猶太教Chabad社群成員莫里森（Reuven Morrison）在槍擊事件中罹難。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澳洲槍擊奪槍英勇大叔身份曝！是當地水果店老闆 中2槍救多人

澳洲槍擊案警方與槍手駁火！無人機空拍畫面曝 奪槍白衣男也中彈

影／澳洲槍擊案增至16死40傷！槍手竟是父子檔 官方定調反猶恐攻