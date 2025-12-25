大岡山區推動早療社區化 跨域合作助掌握孩童發展

為提升幼兒發展敏感度並落實早期療育「早期發現、早期介入」的精神，平安基金會承辦大岡山早療通報暨個案管理中心（大岡山早療個管中心），近年積極推動早療個案管理服務，並結合公私部門力量，深入社區辦理兒童發展宣導及篩檢活動，協助家長及早掌握孩子的發展狀況。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，為讓服務更貼近家庭，岡山早療個管中心每月固定於社區據點辦理兒童發展篩檢，由社工透過遊戲互動觀察幼兒在粗大動作、精細動作、語言、認知、社會情緒及自理等六大領域的發展狀態，現場並提供家長實用建議與後續服務資訊，讓早療真正走進社區。

社工張雅吟表示，大岡山早療個管中心近年與新住民中心、育兒資源中心及多所幼兒園合作，舉辦兒童發展宣導活動，協助家長了解發展里程碑、警訊徵兆與可取得的資源；同時，也與特教資源中心巡迴輔導教師合作辦理「資源班是蝦米」迷思澄清講座，協助家長與教育人員釐清跨階段服務銜接、資源班常見誤解等議題，減少早療標籤化，營造更友善的求助環境。

大岡山早療個管中心督導陳采旎強調，早期療育的推動需仰賴政府政策、醫療端及民間社福單位的共同努力，才能形成完整的支持網絡；未來將持續推動「早療個管＋社區篩檢」雙軌計畫，擴展合作據點，深化在地宣導，協助更多家庭獲得及時支持。

大岡山早療個管中心呼籲家長、教育現場人員或相關單位對幼兒發展有疑慮，可透過兒童發展線上通報平台或專線尋求協助；「早一步發現，就多一分成長希望」，及早行動能為孩子奠定更穩固的發展基礎。