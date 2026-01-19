大岡山議員選舉 藍綠掀看板戰

民國115年地方大選逼近，高市議員第三選區街頭選舉看板成為視覺戰，無黨籍選將張騏晟掛出紅、白、咖啡色等多元競選看板，走出自己的創意路線。（紀爰攝）

民國115年地方大選逼近，高市議員第三選區街頭選舉看板成為視覺戰。為爭取選民目光，選將們刻意跳脫藍綠框架、淡化政黨識別，藍營除掛出藍色看板，也可見黃、粉色調，甚至用生活照取代單一底色；綠營則嘗試桃、橘等非典型色彩，新人則採紅、白、大地色系，部分看板更搭配重量級大咖合照，強化辨識度，拉近與選民的距離。

第三選區包括永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭等區，幅員廣大，為增加曝光度，各選將在競選看板上紛紛展現不同風格；藍營現任共3席，方信淵除了經典藍色看板、與藍委柯志恩合體亮相外，還在看板中融合地方信仰元素，與廟宇「帝仙宮」黑臉神農大帝同框，凸顯在地連結。

連任7屆議員的陸淑美有意交棒給女兒黃韻涵，母女2人一起出現在看板上，整體以溫柔粉色調為主；另黃韻涵也推個人獨照看板，以鮮豔黃色當背景，呼應柯志恩「這柯不一樣」的色彩語言。議員宋立彬近期則掛出生活照，穿著青蛙裝，雙手捧著鮮魚，在烈日下露出燦笑，親民又接地氣的風格，讓選民印象深刻。

綠營現任2席議員同樣跳脫傳統框架，有「台灣阿誠」之稱的林志誠，以橘色當代表色，他身穿橘色戰袍，搭配橘、白底色系的看板，相當吸睛；黃秋媖則延續柔和色調，掛出桃色大型看板，穿著白色立領外套，整體風格溫和內斂，展現穩健形象。

綠營此次有2名新人角逐提名，曾任立委邱志偉團隊執行長的蔡秉璁，近期推出經典綠色競選看板，並與邱志偉同框出現，展現黨內連結；曾擔任高雄市長陳其邁機要的蔣宛庭，則掛出與陳其邁合體的看板照，以白色當基底，視覺清爽明亮。無黨籍選將張騏晟則推出白色、紅色、咖啡色等多元看板，走出自己的創意路線。

地方人士分析，第三選區範圍大、選民分散，競選看板若僅以數量取勝，效果未必成正比，看板是否具備高辨識度，能否讓選民看一次就記得，反而成為選將們布局的關鍵。