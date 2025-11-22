大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞] 高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與高雄市長陳其邁合照參與市議員初選，也曾出現在民進黨立委許智傑的造勢場合；而涉嫌充當垃圾傾倒指揮中心的園鑫茶行開幕時，民進黨立委賴瑞隆也到場支持，顯然跟民進黨關係密切。
羅智強指出，高雄市近年爆發多起環境破壞案件，令人質疑是否存在結構性的執法不力。他列舉包括大樹及山區光電場違法濫墾，削山填谷規模達50公頃，造成水土保持嚴重破壞；美濃農地遭非法盜採砂石，深度達20公尺、宛如「大峽谷」，甚至被回填營建廢棄物。類似案件接連發生，使民間對政府監督不足與業者囂張行徑感到憂心。
他進一步提到，高雄馬頭山曾遭非法棄置約2800公噸鋁渣及其他廢棄物，造成重大汙染，但市府長達一年未採取行動，直到立委揭露後才開始調查；小港大坪頂保護區更被指成為堆置廢瀝青的「柏油山」，市府卻替業者背書，稱一切合法。羅智強質疑，為何各地無法通過的行為、無法獲利的項目，卻在高雄頻繁發生，且似乎都能繞過監管。
羅智強強調，接連的不法事件凸顯地方可能存在保護傘，讓不肖業者得以橫行。他呼籲檢調除應嚴查棄置垃圾、盜採砂石等違法行為外，也應追究背後可能提供庇護的政治關係。他認為，唯有釐清李有財等人「為何敢如此明目張膽」，才能讓高雄市民看清問題核心，並確保環境正義能真正落實。
