「大峽谷」連環爆 經部預告修法重罰盜採砂石! 最重可處無期徒刑、罰金1億

經濟部外觀。廖瑞祥攝



大規模盜採砂石「大峽谷」案件連環爆，不肖人士藉此牟取不法利益，不僅嚴重破壞環境景觀，更危及公共安全，現有罰則顯難有效嚇阻違法行為，但經濟部今天預告推動修正「土石採取法」第36條，針對陸域未經許可採取土石情形加重處罰，可直接沒入機械設備，最重可重罰1億元、並處無期徒刑。

為強化國土資源保育及維護環境安全，經濟部表示，「土石採取法」第36條修正草案已於10月30日正式預告，目前徵求各界意見，以期完善法制作業。

經濟部說明，部分不法行為人以營利為目的，藉由販售盜採土石或利用遺留坑洞取得額外不法利益，且這類違法行為多為大規模操作，對自然環境及公共安全產生重大威脅。

為加強嚇阻效果，經濟部針對「陸域未經許可採取土石」情形，研擬加重裁罰，修正重點包括：

（一）強化行政罰：將未經許可採取土石罰鍰上限提高2倍至新臺幣1,000萬元，並在裁處當下可没入（没收）違法機械設備及載運車輛；

（二）增訂刑責：對意圖營利之未經許可採取土石行為，處5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣5,000萬元以下罰金；若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡者，將依情節加重刑罰，最高可處無期徒刑並科罰金新臺幣1億元。

經濟部強調，本次修法結合提高行政罰以及增訂刑責等措施，全面強化嚇阻力度，以杜絕不法採取土石行為。為求修法內容周延，經濟部將持續整合各界意見並研議修正，各界如對本草案內容有任何意見或修正建議，請於本草案刊登次日起7日內提供書面意見供經濟部參考。

