大崗山登山步道將增設公廁！建小公園補足公共設施

被譽為高雄「小百岳」的大崗山登山步道，近日有山友反映，大崗山三角點附近缺乏洗手間，距離最近的和樂園區雖有開放洗手間，但業者休假時就會關閉，盼市府研擬增設；議員接獲陳情與市府單位前往會勘，決議在峰園段88地號國有地興建小公園，除蓋公廁外，將增加涼亭座椅、運動器材等，待預算通過後即辦理開闢工程。

高雄大崗山位於田寮、阿蓮區交界處，兼具佛教文化、自然生態與地質景觀為一體特色，其登山步道平緩易行，沿途能飽覽大高雄平原景觀、石灰岩地景，早期為山友們的口袋秘境，近年愈來愈多人假日前往，山友們長期觀察發現，大崗山三角點附近一直都缺乏公共洗手間，導致不少人找不到廁所，很不方便。

大崗山登山協會長林麗娟指出，以前大崗山為封閉的軍事基地，民眾要入山還得申請，自從1980後期開放，逐漸變成熱門景點，但至今仍缺乏公共建設，她認為，步道周邊除需增設洗手間之外，希望還能增建休憩平台，提供涼亭座椅、運動器材等設施，以滿足地方需求。

高市議員黃明太、立委邱議瑩服務團隊接獲陳情後，邀集高市府等單位一同前往會勘，經過環境評估，決議在大崗山峰園段88地號國有土地興建小公園。據了解，該地為國有財產署所有，高市府將協助向國財署辦理撥用土地約2000平方公尺，並開闢為「大崗山登山公園」，提供民眾休憩使用。

高市工務局公園處也表示，目前已研擬開闢計畫，將於明年度循預算程序編列相關經費，待預算通過後，將接續辦理開闢工程，完工後移由阿蓮區公所負責後續維護管理。

