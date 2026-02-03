大巨蛋不是拿來打棒球？中信兄弟領隊爆中職場次「今年更少」

【記者廖柏璋／綜合報導】大巨蛋自從2023年底啟用以來，成為中職票房成長的關鍵，但中信兄弟領隊劉志威今天表示，因為大巨蛋受到其他活動檔期的影響，今年中職各隊的場次將減少。

去年中信兄弟在大巨蛋共安排了13場主場賽事，其中假日就佔了8場，但今年中職各隊在大巨蛋的主場都變少，劉志威坦承，目前在大巨蛋主場的安排上「相對艱難」。

劉志威說：「我們當然希望能夠在大巨蛋安排更多場次，至少和去年一樣，但確實不太行。」不只在大巨蛋的場次變少，劉志威透露，在假日的場次也變少。

中信兄弟目前還沒有公布今年在大巨蛋會有幾場主場，但根據季票會員資訊顯示，今年兄弟有47場主場是在台中洲際棒球場，另有2場在嘉義棒球場舉行，所以大巨蛋最多只剩11場。

