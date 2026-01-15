大巨蛋再加一天后？A-Lin傳出準備開唱 經紀公司4字回應了

記者鄭尹翔／台北報導

A-Lin傳出將在大巨蛋開唱。（圖／翻攝自A-Lin IG）

出道多年的天后 A-Lin 近年人氣持續攀升，代表作包括〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉等，穩坐華語樂壇實力派女歌手地位。她為出道20週年打造的《歌跡 Journey》巡迴演唱會，目前以大陸場次為主，但近期傳出團隊已悄悄評估台北大巨蛋場地，消息一出引發歌迷高度期待。

A-Lin傳出將在大巨蛋開唱。（圖／台東縣政府提供）

據了解，A-Lin團隊確實有意挑戰大巨蛋開唱，相關工作人員也已開始接洽，不過由於今年大巨蛋檔期已滿，外界盛傳最快有望於明年初實現。若成行，將成為 A-Lin 音樂生涯的重要里程碑，也讓不少歌迷引頸期盼能在台灣見證她的20週年舞台。

對於外界盛傳的開唱計畫，A-Lin經紀公司則低調回應「尚未規劃」，並未正面證實相關細節。不過隨著《歌跡 Journey》演唱會口碑持續發酵，加上 A-Lin 多年累積的高人氣與實力，是否唱進大巨蛋仍備受關注。

