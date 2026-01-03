大巨蛋分潤機制 遭酸如國家機密

台北大巨蛋自民國112年啟用以來爭議不斷。（本報資料照片）

台北大巨蛋自民國112年啟用以來爭議不斷，除了持續發生漏水問題，場館包廂的分潤機制也未明確公開。多名北市議員指出，此次雙城論壇參訪上海市文化娛樂展演地標「梅奔中心」，發現其營收制度公開透明，大巨蛋的機制卻像「國家機密」一樣，要求遠雄說明已至少2年仍未果。台北市體育局3日回應，已函請遠雄巨蛋公司說明。

台北大巨蛋由遠雄集團負責興建與營運，市府依契約規定收取分潤並監督公共利益，但場館啟用以來爭議不斷，如何與市府分潤等機制也未明確公開。

廣告 廣告

台北市議會教育委員會日前審查體育局預算，隨台北團參加上海雙城論壇的國民黨議員秦慧珠指出，參訪梅奔中心時，上海方說明其包廂的經營方式，也有清楚的分潤制度，大巨蛋的分潤機制卻像「國家機密」。

國民黨議員曾獻瑩指出，大巨蛋屬於重大公共資產，如果市府與營運廠商所約定的分潤與權利金制度，未能清楚反映在分潤結構中，恐使市府實際可分得的收益與經營規模脫節，影響公共利益。

民眾黨議員陳宥丞指出，遠雄旗下還有「遠雄創藝」負責演唱會主辦，外界難免質疑是否存在「球員兼裁判」的壟斷情況。

教育委員會做出附帶決議，體育局應要求遠雄巨蛋公司就大巨蛋包廂費用訂定公開透明收費及分潤機制，以及遠雄集團成立經紀公司使用大巨蛋場地，是否有市場壟斷及影響市府分潤等相關權益，送法務局研議後3個月內提送委員會。北市體育局回應，已函請遠雄巨蛋提供說明釐清。