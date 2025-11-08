大巨蛋創逾百億元效益 商圈經濟活絡難「分不到1成」

北市去年推出「大巨蛋Home Run台北」活動，盼觀賞球賽及演唱會的人潮帶動商圈經濟，不過有議員指出，大巨蛋雖創造逾百億元效益，但周邊商圈卻分不到1成。（圖／報系資料照）

北市去年推出「大巨蛋Home Run台北」，盼觀賞球賽及演唱會的人潮帶動商圈經濟。國民黨議員王欣儀指出，大巨蛋雖然創造逾百億元效益，但周邊商圈卻分不到1成，市府明年將擴大串聯小巨蛋、北流、北藝等多場館，但經費卻縮水。

北市商業處回應，會擴大特約店家範圍，亦針對小巨蛋展演活動派發商圈夜市折抵券，增加消費誘因。

王欣儀表示，今年截至9月底，大巨蛋已舉辦87場球賽、12場展演活動，創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億元、占總體6.6％；去年市府推出「大巨蛋Home Run台北」，6檔行銷活動、經費981萬元，店家營收成長8.9％。

她說，今年僅剩3檔行銷活動，經費縮水至425萬元，導致營收成長只有6％；明年市府要擴大串聯其他場館，但整體經費僅剩830萬元，只會讓行銷強度被稀釋，效益恐怕更低，市府應學習「台中購物節」增加預算，將行銷推向全世界。

王欣儀建議，應導入更具吸引力及互動性的行銷方式，如「數位集章任務制」鼓勵跨店集點，或與「悠遊付」合作結合消費回饋與加碼優惠，另導入電子支付推動商圈數位轉型。

商業處表示，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等辦理商圈店家串聯外，亦針對台北小巨蛋等展演活動派發商圈夜市折抵券，更推出長期的「憑票根享優惠」，增加民眾關注話題與消費彈性，另可再評估結合數位支付服務資源，擴大經濟效益。

