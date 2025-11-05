大巨蛋名店突宣布熄燈 大票人哀號：看球吃不到了

台中人氣網路名店「柴窯火腿製造所」以販售三明治、火腿、香腸、貢丸、漢堡排等肉類產品聞名，去年9月底在台北大巨蛋開設台北首間實體門市，沒想到才剛經營滿一年就傳出將停業，業者昨天（4日）無預警發出公告，宣布店面將於11月18日結束營業。消息曝光後，一票網友大嘆可惜，留言哀號「以後看球賽吃不到了」。

「柴窯火腿製造所」從台中起家，以網路販售為主，販賣品項包含火腿、香腸、漢堡排等肉類產品，也有三明治、披薩等點心，是網路人氣相當旺的店家。

業者去年9月底北上展店，在台北大巨蛋開設台北首間實體門市，主打各式三明治，並推出大巨蛋店限定的「煙燻地瓜厚切火腿三明治」，受到不少消費者青睞，沒想到一年後就傳出歇業消息。

柴窯火腿製造所昨天在官方臉書發公告指出，台北大巨蛋店將於11月18日閉店後結束營業，業者並未透露熄燈的原因，僅表示「先暫時這樣，以後一定會再開店，目前先把重點放在建置新廠為主。」

消息曝光後，一票網友直喊不捨，紛紛留言哀號，「以後買不到好吃的三明治了」、「這樣以後看球賽沒得買了」、「超難過的，之後不能想吃就去買了。」也有網友留言敲碗，「期待老闆之後在台北有新的規劃，一定會去支持。」

