大巨蛋商場拚百億營收！SOGO董座喊話第一季開幕

遠東SOGO董事長黃晴雯昨日指出，旗下「遠東Garden City」大巨蛋商場目標第一季開幕，配合政府檢查進度，期待能在母親節檔期前亮相。

今年營業額目標為76億元，2027年全館全面營運後，營業額將挑戰百億元規模，推升集團營收上看600億元，成為集團最關鍵成長引擎。

黃晴雯表示，大巨蛋商場不僅是新商場，更是推動「停留經濟」的極致場域。隨著零售空間從消費場所轉為生活場景，顧客需求已從購物延伸至休憩、社交、用餐、觀賞賽事等多元面向。商場以「一站式滿足」為核心設計，集結國內規模最大的親子、運動、美妝與餐飲等主力設施，鎖定全客層需求。

遠東SOGO整體營收力拚自去年約520億元成長至今年目標573億元，年增約一成。SOGO復興館精品樓層正進行大型升級工程，香奈兒專門店預計3月下旬完工，愛馬仕將於5月下旬完成並延伸至三樓。

另一方面，大巨蛋場地使用引發爭議。中信兄弟隊領隊劉志威證實，爭取假日場次難度變高，總場次與假日場次都被壓縮減少。今年首波由中職聯盟將12檔期分配各隊，加上樂天桃猿隊總冠軍紅利開幕周2場，合計38場假日。

台北市體育局對此澄清，115年遠雄與中職會依既定原則協調，體育場次跟114年相比絕對不會減少。體育局強調，大巨蛋興建核心目的為推動棒球及體育發展，會要求遠雄落實體育優先營運目標，依照投資執行計畫書所訂50%以上比例安排檔期。

根據數據，114年大巨蛋體育賽事佔總檔期比例80.9%，職棒賽事佔63.5%，累計實際進場人次258萬4981人。全年辦理活動115場次，含職棒賽事73場、國際體育賽事13場、其他體育活動7場、非體育賽事22場，其中演唱會21場。

回顧去年中職賽程，最初版本共52場大巨蛋賽事，其中38場假日，季中調整後釋出14場，全季合計66場、假日場46場。體育局表示，後續隨賽季進行仍會有檔期釋出調整，年底才會結算總場次。

