大巨蛋商機看得到吃不到？議員揭抵用券漏洞、2區被邊緣化

因應大巨蛋啟用後的帶來的人潮，北市推出「大巨蛋 Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，但民進黨議員張文潔指出，折抵券成效有限。（張珈瑄攝）

因應大巨蛋啟用後帶來的人潮，北市推出「大巨蛋 Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券。民進黨議員張文潔指出，折抵券成效有限，不僅大巨蛋周邊店家參與度不足，鄰近行政區店家還被排除在外。北市商業處回應，針對參與店家較少的周邊行政區加強開發，另今年預計辦理6場派券串聯活動，擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館。

北市民國113年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」，辦理6檔行銷活動；114年也結合「2025世界棒球經典賽資格賽」、「中華職棒開幕賽」及「中華職棒明星賽」推出「大巨蛋Home Run遊台北」，原預計3場次共使用1.2萬張折抵券，不過商業處參考113年折抵券使用率，獲券者使用率約5成，故114年派發2萬4152張，實際使用1萬3398張，使用數達成率為111.65％。

北市商業處回應，針對參與店家較少的周邊行政區加強開發，另今年預計辦理6場派券串聯活動，擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館。（北市商業處提供／張珈瑄台北傳真）

商業處說明，派券活動募集北市店家及夜市攤商報名成為特約店家，由店家自主提供優惠活動，優惠內容及條件不限，如持票根折5元、滿額贈小菜等，但考量經營型態及店家輔助需求，謝絕大型連鎖量販店、超商加入；114年第3檔活動參與商圈店家，位於東區商圈共120家、非東區商圈共121家、夜市攤商336攤響應。

張文潔質疑，抵用券發放及使用沒有想像中好，民眾反映很多大巨蛋周邊店家沒有參與優惠活動、不收抵用券，想要消費都碰壁；也有松山、南港區店家陳情因為離大巨蛋太遠，被拒參與活動串聯，讓消費者不管遠近都無法使用抵用券。

張文潔指出，113年活動期間，松山、信義區僅有33家特約店家，在589家特約店家中僅占約 5.6％；114年最後一場活動中，松山、信義僅77家特約店家，在577家特約店家中占比約13.34％，2區皆被邊緣化。

張文潔強調，既然要活絡大巨蛋周遭和東區，就要把店家數拉高才有實際效果，不管任何比賽都有非常多人次參加，但多因和周邊商家配合不佳、輔助不足，沒有幾次真正活絡到東區，如果能把握大巨蛋每場活動，人潮就可以轉換成錢潮。

商業處說明，今年將以去年度既有特約店家清冊逾570家作為基礎，持續擴大募集；針對參與店家較少的周邊行政區，將加強陌生開發作業，透過實地走訪，積極邀請加入特約體系，提升整體參與廣度及活動曝光率。今年活動規畫擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，擇選話題性高的活動辦理6場派券串聯活動，北市觀傳局亦會鼓勵旅宿業者推出優惠方案，並整合各局處資源共同行銷。

商業處指出，另透過台北通與活動官網雙平台登錄，購票民眾登錄完成後即派發至台北通票券夾，輸入店家編號即可折抵使用，也將透過抽獎、區域簡訊、廣播宣傳等方式宣傳，並設有特約店家地圖方便民眾查找，並於展演活動場域及捷運周邊設立宣傳服務攤位、活動宣傳背板，露出店家優惠資訊。

