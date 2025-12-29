大巨蛋好宿PASS「精品系」三家指標性旅宿推薦 展演票根還有專屬禮遇

（圖／業者提供）

隨著台北大巨蛋啟用，信義與市中心的移動節奏被重新定義，「看秀、觀賽、住一晚」逐漸發展成一種新的城市微旅行模式。「大巨蛋好宿PASS」以精品旅宿為軸線，串聯觀演體驗與生活風格，讓旅人不必趕場，也能把熱鬧與安靜放在同一趟行程中。從位處信義核心、像城市綠洲般的台北君悅酒店，到以藝術策展聞名的台北艾麗酒店，再到兼顧永續理念與頂級款待的晶華酒店，三種截然不同的旅宿風格，回應同一件事——在城市最熱鬧的時刻，替旅人保留一段真正屬於自己的停留與呼吸空間。

大巨蛋好宿PASS「精品系」合作旅宿：台北君悅酒店

台北君悅酒店就在信義正中心，轉個彎就是台北101與百貨群。白天跑展演、逛商圈，晚上回到飯店像切換場景，鬧中有序，步調剛剛好，在「城市綠洲」自然切換，為旅客放慢腳步、細嚐臺北的都會韻味。身為臺灣首家國際五星級酒店，台北君悅酒店以「City within a city」為定位，將旅人所需濃縮在信義商圈核心，866間客房、13間多功能會議／宴會空間、8間異國餐廳，外加景觀絕佳的戶外溫水泳池與OASIS SPA／24H綠洲健身中心。

臺北大巨蛋啟用後，也為鄰近商圈與旅宿業者增添人流，台北君悅酒店日前推出連住兩晚享75折優惠活動，深受國際與在地遊客喜愛。為進一步把握這波觀賽、觀演的旅宿需求並鼓勵旅客延長於臺北旅遊的時間，酒店特別將優惠門檻調整至「連住三晚享7折回饋」。活動開跑後，現場與電話詢問量明顯攀升；搭配任一餐廳餐飲85折的優惠活動，更能把房客留在館內，體驗更完整。

（圖／台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店以「從高處看城市、再把生活走進去」為核心，建議觀演旅客自飯店步行前往台北101，登上89樓觀景台俯瞰天際線後，沿信義百貨帶一路逛至微風南山、新光三越、BELLAVITA與新熱點 Dream Plaza；若旅人想轉換節奏，可搭捷運至國父紀念館站，漫步松山文創園區，看期間限定展覽與感受歷史建築與咖啡香之間的午後，再步行銜接大巨蛋進場看賽事或演出。散場返程，旅客可回到館內1樓 Cheers 歡飲廊小酌、聽現場演出，為這趟信義微度假的旅程收整完美回憶。

另外，配合「大巨蛋好宿PASS」，台北君悅酒店針對觀賽與看秀旅客推出成套服務，提供行李寄存，讓觀眾輕裝進場！禮賓部同步支援交通安排與行程諮詢，演出前後想放鬆，館內的1樓 Cheers 歡飲廊全天候供應輕食與酒單、每日Live演出；或上五樓綠洲健身中心，24小時健身、三溫暖與 Oasis Spa 預約療程一次到位，在看展演之餘，也留給身體一個真正的休息。

大巨蛋好宿PASS「精品系」合作旅宿：台北艾麗酒店

台北艾麗酒店以「藝術酒店」為核心，將策展思維帶入住客旅程，自創立起，即以藝術策展方式規劃住房體驗與室內陳設，館藏超過600件藝術與設計作品，彷彿把美術館藏品私密地鋪進旅人的動線。酒店僅設一間義式餐廳與一座大廳酒吧，戶外露天泳池可一覽臺北天際線，被富比士旅遊指南評選為臺北最棒戶外泳池之一！近年社群媒體盛行，不少旅客特地為此打卡拍片，形成「住一晚，就像收藏一場城市藝術展」的話題場景。

看準大巨蛋展演與賽事帶動的跨城移動，台北艾麗酒店以「回饋到訪觀眾、優化行程便利性」為出發點，推出期間限定「艾聚蛋」住房專案：只要持大巨蛋活動票根，於活動日前後3天內入住，即可享指定房型的優惠價格與加碼禮遇。

（圖／台北艾麗酒店提供）

「艾聚蛋」住房專案內容為豪華客房（不含早餐）專案價 NT$6,000＋15.5% 起（平假日皆可，採限量房型、視房況而定；透過官方電話或Email訂房）。專案客房延續全館的設計語彙與藝術選件：以留白而克制的材質語調，搭配精挑細選的藝術品，使視線在窗外城市景與室內作品間游移，形成「設計與城市生活」的雙景敘事。對趕場展演或商展的旅客而言，這裡像是節點般的中場休息：回房即可沉靜充電，轉身又能接軌信義百貨、世貿南港展館與大巨蛋的人潮能量。

坐落6樓、臨採光良好的落地窗景，LA FARFALLA以「新鮮食材及彈性用餐節奏」為核心，採點主餐＋半自助形式，冷盤、開胃菜、甜點與湯品自由取用，主餐則鎖定聚會友善與分享設計。推薦必點包括可多人分食的65盎司牛肋骨排、經典海味的漁夫Pizza，另有牛排、羊排、豬排與義大利麵、燉飯等選擇，能兼顧看秀前後的時間控管與份量拿捏。餐後可移步同樓層大廳酒吧享用咖啡或季節調飲；酒吧亦不定期與品牌或IP推出聯名下午茶、並有依季更換的調酒單，讓展演行程延伸為更完整的味覺記憶。

大巨蛋好宿PASS「精品系」合作旅宿：晶華酒店

晶華酒店擁有550間靜謐舒適的客房，從溫馨典雅的精緻客房到富麗堂皇的總統套房一應俱全，並以服務頂級商務旅客的大班樓層建立出細膩而從容的待客標準。館內集結米其林星級餐廳、被譽為「全臺精品首府」的麗晶精品 Regent Galleria，以及連年榮獲世界級肯定的沐蘭SPA，讓賓客在安穩靜好的氛圍中，把美食、購物與身心放鬆一次到位，完成一場真正的城市度假。

今年與「大巨蛋好宿PASS」合作推出活動「晶華好水．永續隨行」，是晶華酒店與城市節奏的天然連結，「憑大巨蛋票根至晶華兌換『晶華好水．永續隨行』環保水壺」 的限定禮遇，期待邀請更多觀賽、觀演的朋友走進晶華酒店，親身感受品牌的款待氣質與永續精神；同時也以「可重複使用」的實物鼓勵減塑行動，讓城市的熱度延伸成為一段有意義、可被日常複製的綠色行動。

（圖／晶華酒店提供）

晶華酒店是臺灣唯一取得全球永續旅遊組織 EARTHCHECK Silver Certified 2025 的五星級酒店，以實際作為回應環境保護、社會責任與永續經營的承諾，讓旅人於舒適奢華之外，亦能感受對地球與社會的溫柔善意。

「晶華好水．永續隨行」環保水壺 以「隨行永續」為核心概念，從設計到材質都回應晶華酒店長年推動的永續旅遊理念。瓶身採插畫風格，描繪出晶華酒店的代表性場域：優雅舒適的客房、氣派的宴會廳、匯聚國際精品的購物街廊，以及每到歲末便在一樓中庭璀璨亮相、備受矚目的聖誕樹 ；一幅幅畫面，映照晶華待客如親的精神與溫暖歡騰的節慶氛圍。水壺選用可重複使用的高品質塑料製成，輕巧耐用、便於攜帶，兼具環保與實用。希望它不僅成為旅途中的貼身良伴，更把旅人於晶華酒店的美好記憶與永續理念，一併帶回日常生活。

