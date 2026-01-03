大巨蛋折抵券挨批成效差 北市擬提高活動曝光度

（中央社記者劉建邦台北3日電）議員稱台北市府推出大巨蛋活動折抵券使用率低成效差，應研議貼近實際人流與消費行為的政策。北市商業處今天表示，將推動包含擴大特約店家範圍及提高活動曝光度等策進作法。

台北市產業發展局為提升商圈消費，在大巨蛋舉辦活動時，推出結合附近商圈的折抵券活動，盼刺激消費。民進黨台北市議員張文潔以質詢資料提到，市府派送折抵券使用率低於6%，實際使用率未到3%，效用差。

張文潔說，市府在2024年、2025年推出「大巨蛋 HOME RUN」商圈折抵券活動，以2024年為例，市府推出上傳賽事門票可獲東區商圈100元折抵券，但派發率約5.77%，實際使用僅5000張，約占總票數2.89%。

廣告 廣告

她表示，當時幾乎9成以上觀眾未使用折抵券，市府規劃配合店家過度集中在大安區與活動名稱「遊東區」不符。

張文潔說，市府去年把活動改為「大巨蛋 HOME RUN 遊台北」，但成效依舊乏善可陳，非改活動名稱就能改善相關問題，應研議貼近實際人流與消費行為的政策。

她表示，民眾反映大巨蛋周邊部分店家未參與活動且不收抵用券，也有松山及南港區店家陳情無法參與活動，只是因店面離大巨蛋稍微較遠，要求市府改善。

商業處回應，為提高此活動的整體曝光度及使用率，規劃如擴大特約店家範圍等全面性策進作為。今年將以去年570餘家既有特約店家清冊當基礎，持續擴大募集，並加強開發參與店家較少周邊行政區，與簡化台北通與活動官網登錄方式，如輸入店家編號就可折抵使用等，增加用券便利性。

商業處指出，會持續相關行銷活動，如設特約店家地圖，在展演場域及捷運站旁設宣傳攤、背板及展架等。

商業處表示，今年會依過去經驗結合大巨蛋推出相關活動，並擴至小巨蛋等場館，會透過整合展演經濟及北市交通等優勢，創造多元觀光體驗，將持續整合市府各局處資源共同行銷。（編輯：黃世雅）1150103