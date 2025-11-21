大巨蛋拾光祭鬧翻東區 逛街集點抽總統套房券

台北大巨蛋落成後舉辦過不少運動賽事與演唱會，肩負著「復興東區」的重任。為持續吸引民眾到訪，「台北大巨蛋拾光祭」即日登場，集結22家東區名店設攤、超過60店家舉辦集點活動。「台北歐洲冬季嘉年華」11月底在香堤廣場上陣，匯集66個攤位，充滿歐洲冬季氛圍。7-ELEVEN首間捷運列車造型店開幕，結合超商與捷運服務，預估每月將吸引135萬人到訪。

承接台北東區獨有的時尚與城市記憶，台北大巨蛋自落成啟用後，大幅帶動東區商圈的商業發展。為打造完整的城市慶典體驗，「台北大巨蛋拾光祭」即日起展開，11月21日、22日、23日於松菸大道上舉辦「一起上東區」風格市集，找來22家東區經典品牌設攤，包含早午餐、甜點、異國料理……等，還有現場DJ音樂，彷彿「將整個東區裝進大巨蛋」。

此外，大巨蛋與東區60個品牌與店家合作，即日起推出為期2週的「東區店家集點趣」，活動期間到合作店家探店購物，每次消費都能累積點數，累滿3點可兌換扭蛋券，可以回到大巨蛋抽取限定周邊禮品。集滿10點還可參加抽獎，獎項包含花蓮遠雄悅來大飯店總統套房住宿券、iPhone 17手機、PS5遊戲主機……等。

「歐洲聖誕市集」今(2025)年改名「台北歐洲冬季嘉年華」，將在11月27日至30日於台北信義區香堤大道舉行，共有66個攤位參與。市集一路延伸至信義威秀前廣場，民眾可以盡情大啖歐洲的冬日美食，像是德式香腸、法式起司、義式甜點、比利時鬆餅……等，參加「繽紛聖誕主題屋」活動還能抽長榮航空雙人歐洲來回機票。

7-ELEVEN與台北捷運公司跨業結盟，首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」正式在台北捷運台大醫院站開幕，裝潢風格充滿「捷運味」，每天上午6點至晚上11點提供交通諮詢、套票與周邊商品販售等服務，預期每月將吸引135萬人到訪。

慶祝新店開張，台北捷運公司透過「台北捷運GO」APP，祭出1點兌換CITY PRIMA精品美式買1送1券活動；台北市近千家7-ELEVEN門市同步提供優惠，會員結帳滿100元，可獲特大杯思樂冰買1送1折價券。

