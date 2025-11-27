大巨蛋檔期遠雄決定 蔣萬安喊積極溝通

▲針對大巨蛋檔期，台北市長蔣萬安（左）承諾會與遠雄溝通。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 韓國人氣男團Super Junior 11月14日起將一連三天在台北大巨蛋開唱，舉辦20周年世界巡迴演唱會。不過，台北市議員柳采葳今（27）日仍質疑大巨蛋檔期全由遠雄掌控，造成北市推動演唱會經濟先天不良，台北市長蔣萬安表示，會積極跟遠雄溝通，讓台北市的城市行銷與演唱會舉辦更加結合。

柳采葳今日在市政總質詢指出，北市府高喊要拚演唱會經濟，但從小巨蛋申請流程冗長，到大巨蛋檔期全由遠雄掌控，北市推動演唱會經濟先天不良。柳采葳要求市府應建立與演唱會主辦方的處理窗口，用最務實的方式，讓北市真正成為「演唱會之都」。

柳采葳指出，台北今年舉辦超過230場演唱會，不但吸引169萬人次，更創造超過41億的觀光產值，成績屬全台第一。但真正打出演場會經濟品牌的卻是高雄是。對此，她詢問市長蔣萬安是否服氣。市長蔣萬安則回應，會在演唱會經濟上持續努力。故柳采葳藉由質詢中播放Blackpink、Twice、Super Junior及蘇打綠等天團歌曲，來考驗市長蔣萬安發展演唱會經濟的決心。

柳采葳表示，現行的小巨蛋申請流程繁瑣、只能一年兩梯次送件，審查時間冗長且標準不透明，已讓許多主辦單位抱怨連連。她批評，高雄世運體育場提前三個月申請就能開唱，台北卻要靠運氣抽檔期，還有審查程序，業者怎麼敢規劃，台北演唱會場地硬體最完備，但是制度卻最僵化。

柳采葳指出，更嚴重的是，大巨蛋的檔期，除了一年10天的公益檔期外，完全不由市府掌握，而是由遠雄決定，明年（2026）大巨蛋能供演唱會使用的有效空檔加總僅28天，還包含市府的10天公益檔期，根本無法吸引海外天團來台北開唱。她直言，台北不是沒有演唱會，而是根本沒有檔期可以談！而且在高雄世運辦演唱會不用場地費，但在大巨蛋卻要210萬，甚至還要票價抽成，業者優先考量高雄，那也是情有可原。

柳采葳也揭露業界的疑慮，遠雄成立自家演唱會經紀品牌後，是否會有先挑好檔期，再給其他業者剩下的？她直言，許多經紀公司以及天團，都有舉辦慣性，如果已經在高雄有舉辦經驗一切順利，未來就可能持續在高雄舉辦。台北沒有贏在起跑點，就很難吸引天團來台北舉辦。

柳采葳要求市府建議建立府級窗口，協助主辦單位進行協調，並參酌高雄模式，以此有效發揮演唱會經濟對於台北城市行銷的最高效益。

對此，蔣萬安表示，確實大巨蛋是BOT，檔期的規畫是遠雄負責處理，大巨蛋其實是以比賽、棒球賽事為主，所以看到7、8、9月份都是以職棒賽事為主，他表示會積極跟遠雄溝通，讓台北市的城市行銷與演唱會舉辦更加結合。

北市觀傳局長余祥則表示，台北跟高雄的狀況確實不太一樣，北市比較沒辦法事前提早非常久掌握到國際巨星來台的狀況，但是對於已知巨星來台，就會提早跟經紀公司做接洽，一起搭配城市行銷。

