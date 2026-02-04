大巨蛋死心了！吳宗憲宣布演唱會加場 驚爆邀周董站台「機率高達90%」

吳宗憲舉辦演唱會，自信邀周杰倫站台成功機率高達9成。董孟航攝

綜藝天王吳宗憲（憲哥）4日傳來捷報，宣布3月29日於台北國際會議中心（TICC）舉辦的《2026臭男人巡迴演唱會》已全數完售，並隨即決定於3月28日加開一場。聊到嘉賓人選，憲哥除了感嘆温嵐行程繁忙，更意外點名消失螢光幕已久的「豪門闊太」Joanna馮瑋君。

憲哥透露，當年曾與他對唱〈窗外〉的Joanna，現在不僅是兩個孩子的媽，家族更代理眾多國際精品，過得非常幸福，他正積極邀請這位神秘嘉賓回歸舞台。不過若是Joanna願意出席，他會有一個條件，就是對方不能穿「高跟鞋上台」，吳宗憲笑說，Joanna身高170，與他同台當然不能穿高跟鞋。

自信周杰輪站台機率9成 只差「關鍵１步」

針對外界最關注的「周董破冰」話題，自2015年婚宴漏帖事件後，兩人關係一度降至冰點。然而，去年周杰倫在台北大巨蛋開唱時，曾在台上脫口問出「憲哥怎麼沒來？」被視為友誼回溫的關鍵訊號。

對此，吳宗憲在記者會上態度大方，鬆口表示「成功何必在我」，坦言早已放下過往恩怨。他甚至語出驚人地說：「如果我開口邀請周杰倫站台，來的機率應該有九成以上！」不過他也強調不想為難好朋友，當現場記者瘋狂鼓譟要他當場開口時，他則幽默回敬：「你又不是我媽。」

吳宗憲宣布演唱會加場，找來兒子鹿希派擔任主持人，寶弟則是演唱會主辦單位代表。董孟航攝

至於答應陳漢典與Lulu的兩百萬禮金，吳宗憲也秀出3人群組，表示Lulu給了他匯款QR Code，笑說：「這種錢不會拖過隔天！」暗示已經匯款。還笑說兩人在他眼皮底下搞曖昧，「但我看他們車子都開同一個方向，就被我抓包了！」

大巨蛋開唱夢碎9年 憲哥坦言：已經死心

過去9年來，吳宗憲多次公開表達想站上大巨蛋開唱的宏願，未料因各種因素始終未能如願。在記者會上，他首度坦言對大巨蛋「已經死心」，這次演唱會因籌備時間極其緊湊，最終選擇回到熟悉的TICC舉行。儘管場地規模不同，他仍霸氣承諾會將表演內容做到極致：「絕對讓大家從頭笑到尾。」而且無法保證「跟彩排時一樣。」演唱會相關資訊請洽「星樂全球」官方FB。



