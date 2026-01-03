大巨蛋活動折抵券 使用不到6％

台北市商業處針對大巨蛋活動折抵券，將推動包含擴大特約店家範圍及提高活動曝光度等策進作法。圖為市府推出相關活動時畫面。（台北市商業處提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

有議員指出，台北市政府推出大巨蛋活動折抵券使用率低，成效差，應研議貼近實際人流與消費行為的政策。商業處表示，將推動包含擴大特約店家範圍及提高活動曝光度等策進作法。

產發局為提升商圈消費，在大巨蛋舉辦活動時推出結合附近商圈的折抵券活動，盼刺激消費。有議員提到，市府派送折抵券使用率低於百分之六，實際使用率未到百分之三，效用差。

議員表示，以二０二四年為例，市府推出上傳賽事門票可獲東區商圈一百元折抵券，但派發率約百分之五點七七，實際使用僅五千張，約占總票數百分之二點八九，當時幾乎九成以上觀眾未使用折抵券。市府去年活動成效依舊乏善可陳，民眾反映大巨蛋周邊部分店家未參與活動且不收抵用券，也有松山及南港區店家陳情無法參與活動，只是因店面離大巨蛋稍微較遠，要求市府改善。

商業處則回應，今年將以去年五百七十餘家既有特約店家清冊當基礎，持續擴大募集；並加強開發參與店家較少周邊行政區，簡化台北通與活動官網登錄方式，如輸入店家編號就可折抵使用等，增加用券便利性，創造多元觀光體驗，將持續整合市府各局處資源共同行銷。