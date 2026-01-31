大巨蛋消音事故從容化解！TXT讚台粉「Very可愛」 他加碼這首「中文歌彩蛋」
韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今明兩晚（1/31、2/1）唱進台北大巨蛋，演唱會後半段休寧凱獻上「台北場彩蛋」，驚喜獻唱中文歌，讓4名成員坐在後方靜靜地聽，還用中文大讚：「唱得真棒！」全場2.5萬MOA（粉絲名）也嗨翻！
TOMORROW X TOGETHER由隊長秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，出道邁入第7個年頭，展開第四次全球世巡「ACT : TOMORROW」，本週末移師台北舉行，不僅解鎖了台北大巨蛋場館，也是所屬HYBE娛樂旗下第一組在大巨蛋開專場的團體。
休寧凱驚喜獻唱中文情歌
休寧凱日前才公開正在學中文的VLOG，今天也特別準備了〈想見你想見你想見你〉，他說：「這是我很喜歡，也曾推薦給MOA聽的歌，能夠親自演唱給大家聽，非常開心。」休寧凱也透露隨著到世界各地巡演，接觸了不同的語言，也發現華語歌有許多旋律歌詞都非常美的作品，今天也特別選了〈想見你想見你想見你〉， 一連清唱了兩遍，讓粉絲感受到滿滿誠意。
音響凸槌TXT照唱不誤
TOMORROW X TOGETHER今晚除了準備了各自的solo曲，還表演了〈Deja Vu〉〈CROWN〉〈Beautiful Strangers〉等歌曲，儘管今天演出時一度出現音響凸槌的狀況，仍臨危不亂地完成演出。
MOA也驚喜準備了排字告白，就連愛心符號都精準排出，讓TXT驚呼：「好感動喔！還有愛心。」反而懊惱地說：「好委屈啊！沒有帶到手機。」並喊話MOA一定要拍下來上傳給他們看。
杋圭父母也來了！驕傲MOA超美應援
而在talking時間，杋圭透露爸媽也有跟著來台北，也感念粉絲的精心應援，直說：「感謝幫我們準備了這麼漂亮的驚喜，對爸媽來說應該也會是記憶長存的回憶。」接著先用中文向歌迷說「我愛你」，再切換成韓文模式說：「爸媽我也愛你們！」
秀彬不怕鬧肚子！讚台灣牛肉麵太好吃
然竣則撩起全場2.5萬名MOA說：「剛剛才在後台與成員們討論，原來台灣MOA這麼可愛，剛剛真的有心動一下。」還英韓交錯地說：「Very可愛！」休寧凱則撂中文情話：「你笑得好甜，愛你們！」隊長秀彬則自爆開場前還忍不住嗑了一碗牛肉麵，沒想到剛開場時真的有一點不舒服，笑說：「我是抱著肚子把舞跳完的，但我不後悔，因為牛肉麵真的太好吃了。」
最後秀彬在演唱情歌〈Song of the Stars〉前，帶領全場大合唱：「我們約定一直在一起，跟我一起唱！」讓MOA美妙的合聲再度響徹大巨蛋。寵粉的TXT，安可時則再度搭上花車，以繞場的方式進行安可演出，熱情加碼唱嗨歌，讓台北大巨蛋頓時變身大型夜店，嗨到最後一刻！
