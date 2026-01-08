大巨蛋演唱會被轟邪教開告！蔡依林遭爆6月登中國北京鳥巢 網炸鍋了

記者蔡維歆／台北報導

天后蔡依林（Jolin）日前在台北大巨蛋連唱3場《PLEASURE》跨年演唱會， 7日《Pleasure》巡迴演唱會官方微博突然發出嚴正聲明，宣布已正式啟動法律程序，將對散播不實消息、進行人身攻擊的網路用戶提告究責，被告人「斯理亞」的真實身分正是曾在2009年登上《超級星光大道》拿下季軍的梁曉珺。7日北京市文化旅遊局公告更指出，其演唱會預定今年6月13、14日於北京鳥巢審批通過，代表蔡依林將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，第5位登上該場地的華語女歌手，中國粉絲也激動狂喊：「才不是邪教！」

蔡依林演唱會官方聲明。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

官方聲明指出，近期有部分網路用戶針對蔡依林演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量散播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論，相關行為已嚴重損害蔡依林個人聲譽與合法權益，同時也破壞正常、健康的網路討論環境。聲明中強調，團隊對任何侵權行為一向採取「零容忍」態度，目前已完成相關證據保全，並同步通知平台方，要求立即刪除涉及侵權的不實內容，後續將依法追究相關責任，絕不姑息。

如今北京市文化和旅遊局曬出公告，表示收到蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會場地申請，「於2025年12月30日受理單位提出的擬於6月13日至6月14日在國家體育場（鳥巢）舉辦的名為Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會2026北京站，經審查符合法定條件，根據《營業性演出管理條例》規定，本機關決定準予行政許可。」粉絲也興奮高喊：「才不是邪教！」、「這次必須得去！」、「Jolin等太久了！迫不及待了！」

