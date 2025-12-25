大巨蛋演唱會進入倒數 蔡依林密集練舞

JOLIN蔡依林將在12月30、31及2026年1月1日一連三天登大巨蛋開唱。（凌時差提供）

JOLIN蔡依林將在12月30、31及2026年1月1日一連三天登大巨蛋開唱，她於月中開始提前進場實地彩排，從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，連平安夜都獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致《PLEASURE》感官盛宴，此外也宣布推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙也展開彩排。

廣告 廣告

蔡依林於月中開始提前進大巨蛋實地彩排。（凌時差提供）

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺、世界觀與周邊商品，精心打造 沉浸式體驗專區。現場不僅一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

蔡依林從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關。（凌時差提供）

JOLIN年末首唱大巨蛋不僅成為 2025 年樂壇最受矚目的壓軸音樂盛事，話題熱度更是一路升溫延燒，連帶演唱會周邊商品預購也掀起一波搶購風潮，日前第一波周邊商品預購在開放後 24 小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布推出第二波預購。

更多鏡週刊報導

〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景 JOLIN蔡依林成了沙漠女車手

蔡依林門票開賣大當機！歌迷心碎被取消門票 主辦單位緊急回應

好大好大的舞台 蔡依林連七次讚嘆「非常」