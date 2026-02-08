「大巨蛋為棒球而生」 蔡其昌喊話北市府：沒道理場次越比越少

蔡其昌喊話北市府釋出更多場次給中職球團。（資料照，鏡報董孟航）

中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中信兄弟領隊劉志威日前透露，本季台北大巨蛋的假日場次會減少，中職祕書長楊清瓏則證實，今年多數場次安排在平日，但總場次不會比去年少。中職會長蔡其昌今（8日）受訪表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。

根據《中央社》報導，蔡其昌表示聯盟和球團都有努力爭取台北大巨蛋的場次，他認為「大巨蛋就是為棒球而生的場地」，所以場次越比越少不合邏輯，且票房部分經過前兩季測試，都反映出大巨蛋場次需求量很大、有上調空間，喊話北市府能趕快給聯盟正向回應。

蔡其昌說，聯盟和球團是站在客戶立場，客戶有需求，懇切期待會有好消息；至於是平日或假日場次，蔡其昌表示要視球團需求，這塊聯盟不會干涉。

